Храните противозачаточные в ванной? Вот чем это может обернуться
Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) — популярный способ защиты от нежелательной беременности. Препараты удобны в применении и почти не вызывают побочки. Главное, чтобы врач правильно подобрал женщине препарат, а она его регулярно принимала. А ещё нужно, чтобы девушка правильно его хранила. Иначе есть риск увидеть две полоски.
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По словам эксперта по здоровью Энди Эллис, противозачаточные средства, как и другие таблетки, нельзя хранить в ванной. Там часто бывают скачки температуры и влажности. Это может негативно сказаться на эффективности препарата.
Также специалист напомнила, что в ванной комнате лучше не держать духи, косметику, бритвы и украшения. Парфюмерия может изменить аромат, украшения — потерять блеск или почернеть, косметика — испортиться, а бритвы просто-напросто затупятся из-за влажности.
Лекарства лучше всего хранить в сухом, прохладном и тёмном месте. Эксперт напомнила, что нельзя забывать следить за сроком годности.
О том, почему не стоит закупаться лекарствами впрок, рассказали в этом материале.