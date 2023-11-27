Храните противозачаточные в ванной? Вот чем это может обернуться

По словам эксперта по здоровью Энди Эллис, противозачаточные средства, как и другие таблетки, нельзя хранить в ванной. Там часто бывают скачки температуры и влажности. Это может негативно сказаться на эффективности препарата.

Также специалист напомнила, что в ванной комнате лучше не держать духи, косметику, бритвы и украшения. Парфюмерия может изменить аромат, украшения — потерять блеск или почернеть, косметика — испортиться, а бритвы просто-напросто затупятся из-за влажности.

Лекарства лучше всего хранить в сухом, прохладном и тёмном месте. Эксперт напомнила, что нельзя забывать следить за сроком годности.

О том, почему не стоит закупаться лекарствами впрок, рассказали в этом материале.