Хронический недосып может привести к инсульту. А сколько часов спите вы?

Общая рекомендация для взрослых людей: спать не менее 7–8 часов в сутки, но многие ей пренебрегают и отдыхают всего по 5–6 часов. Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature, даже незначительный дефицит сна может негативно отразиться на здоровье сосудов. Если вы спите недостаточно на протяжении 5–6 недель, клетки стенок кровеносных сосудов заполняются окислителями. Они воспаляются, и это увеличивает риск возникновения таких заболеваний, как гипертония, инсульт, кардиосклероз.

В доказательство своей теории учёные предоставили результаты эксперимента, в котором приняли участие тысячи женщин. В течение первой его фазы участницы ложились спать в соответствии со своим обычным распорядком. Во время второй фазы испытуемые засыпали на полтора часа позже обычного. Сон всех участниц отслеживался с помощью трекера в браслете.

Оказалось, что недостаток сна действительно провоцирует окислительный стресс, что приводит к повреждениям клеток. Исследователи выявили в крови испытуемых сниженную экспрессию эндотелиального DCUN1D3 — белка, который способствует прекращению окисления.