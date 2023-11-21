23:20, 21 ноября 2023
1 мин.
Худеете на смузи, авокадо и мюсли? Не гробьте своё здоровье
Привычный рацион человека на диете: смузи и соки, различные фрукты и овощи, сухофрукты, мюсли, протеиновые батончики и молочные продукты. Но употребление многого из того, что принято считать эффективным в похудении, не только не поможет стать стройнее, но и потенциально нанесёт вред здоровью. Подробнее об этом «Газете.ru» рассказала врач-эндокринолог и диетолог «Клиники на Маросейке» Юлия Хрулева.
© Stable Diffusion
Вот какие продукты и схемы питания бесполезны в снижении веса или даже вредны:
- Диеты, которые предполагают употребление только смузи и соков в течение нескольких дней, могут закончиться обострением уже существующих заболеваний у людей с нарушенным углеводным обменом и патологий ЖКТ.
- Авокадо гораздо калорийнее более привычных фруктов и овощей (в среднем плоде аж 240 калорий), так что перебарщивать с ним не стоит.
- Сухофрукты, на которые порой полагаются сидящие на диете, калорийнее и содержат больше сахара, чем цельные фрукты.
- В готовых мюсли тоже может оказаться слишком много сахара, поэтому покупать нужно продукт без добавок, а употреблять с нежирным йогуртом и фруктами.
- Внимательно нужно выбирать и молочные продукты: при покупке йогуртов, творога и кефира стоит внимательно читать состав и отдавать предпочтение продуктам умеренной жирности без добавления сахара.
- Протеиновые батончики тоже могут оказаться слаще и калорийнее, чем кажется, — в порции должно быть в среднем 150–250 калорий и не больше 5 г добавленного сахара.
Что касается овощей и фруктов, диетолог напомнила: ежедневно нужно употреблять пять порций по 80 г за раз. Натуральный неподслащённый сок при этом считается порцией вне зависимости от того, сколько именно вы выпили.