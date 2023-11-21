Худеете на смузи, авокадо и мюсли? Не гробьте своё здоровье

Вот какие продукты и схемы питания бесполезны в снижении веса или даже вредны:

Диеты, которые предполагают употребление только смузи и соков в течение нескольких дней, могут закончиться обострением уже существующих заболеваний у людей с нарушенным углеводным обменом и патологий ЖКТ.

у людей с нарушенным углеводным обменом и патологий ЖКТ. Авокадо гораздо калорийнее более привычных фруктов и овощей (в среднем плоде аж 240 калорий), так что перебарщивать с ним не стоит.

(в среднем плоде аж 240 калорий), так что перебарщивать с ним не стоит. Сухофрукты, на которые порой полагаются сидящие на диете, калорийнее и содержат больше сахара, чем цельные фрукты .

. В готовых мюсли тоже может оказаться слишком много сахара , поэтому покупать нужно продукт без добавок, а употреблять с нежирным йогуртом и фруктами.

, поэтому покупать нужно продукт без добавок, а употреблять с нежирным йогуртом и фруктами. Внимательно нужно выбирать и молочные продукты: при покупке йогуртов, творога и кефира стоит внимательно читать состав и отдавать предпочтение продуктам умеренной жирности без добавления сахара .

. Протеиновые батончики тоже могут оказаться слаще и калорийнее, чем кажется, — в порции должно быть в среднем 150–250 калорий и не больше 5 г добавленного сахара.

Что касается овощей и фруктов, диетолог напомнила: ежедневно нужно употреблять пять порций по 80 г за раз. Натуральный неподслащённый сок при этом считается порцией вне зависимости от того, сколько именно вы выпили.