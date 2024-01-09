Художница нарисовала себе парня и собирается замуж. Говорит, он идеальный
Почти каждая девушка поджидает того самого принца на белом коне, который завоюет её сердечко и станет идеальным мужем и отцом их будущих детей. Правда, счастливая история любви случается не с каждой. Испанская художница Алисия Фрамис после нескольких неудач решила поиски не продолжать, а создать идеального мужа сама. Она сделала голограмму и планирует выйти за неё замуж.
По словам женщины, жизнь с роботами и голограммами скоро станет реальностью. А они вообще-то отличные компаньоны, заметила Фрамис. Она объяснила, что идеального мужа создала на основе образов своих прошлых партнёров. Снимками с нарисованным любимым она делится в соцсетях. Там они занимаются вместе домашней рутиной.
Теперь Фрамис ещё нужно создать наряд на свадьбу для себя и гостей.
Выйти замуж — это полдела, важно ещё и суметь сохранить брак. Тут рассказали, как правильно вести себя мужчинам по отношению к другим женщинам, чтобы любимая была довольна.