Художница нарисовала себе парня и собирается замуж. Говорит, он идеальный

По словам женщины, жизнь с роботами и голограммами скоро станет реальностью. А они вообще-то отличные компаньоны, заметила Фрамис. Она объяснила, что идеального мужа создала на основе образов своих прошлых партнёров. Снимками с нарисованным любимым она делится в соцсетях. Там они занимаются вместе домашней рутиной.

Теперь Фрамис ещё нужно создать наряд на свадьбу для себя и гостей.

Выйти замуж — это полдела, важно ещё и суметь сохранить брак. Тут рассказали, как правильно вести себя мужчинам по отношению к другим женщинам, чтобы любимая была довольна.