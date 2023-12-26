Киркоров, Билан и Собчак оправдались за «голую» вечеринку Ивлеевой

По словам Димы Билана , о дресс-коде (almost naked — в переводе «почти голый») он знал, но в его понимании это были водолазка, объёмный плащ, брюки и ботинки, ну а за то, в чём пришли другие, он отвечать не может.

«Когда я пришёл туда, я сразу понял, где и в какой обстановке я нахожусь, и уже точно для себя решил, что в моих соцсетях включений с этой вечеринки просто не будет» , — заявил певец.

«Всё, что произошло этим вечером с моим именем, — это дезинформация и даже клевета», — добавил артист.

Лолита заявила, что за год у неё накопилась усталость и хотелось оторваться, поэтому она с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось и теперь люди требуют вырезать её из всех новогодних передач.

По словам артистки, она привыкла брать на себя ответственность и разделять её, но не любит, когда как в детском саду говорят «я вот в последний раз, я больше не буду», ибо никто не знает, что будет.

Свою речь опубликовала и Ксения Собчак. Телеведущая извинилась за свой внешний вид.

«Проснувшись и увидев фото в открытом доступе, я тоже посчитала демонстрацию вечеринки на весь мир неуместной», — заявила журналистка.

По её словам, делать из идиотских фотографий высказывание и «превращать участников фигни в преступников — это пошлость на пошлости».

Филипп Киркоров заявил, что не знал о том, что будет происходить на вечеринке, а когда понял — сразу ушёл. Также певец выразил беспокойство о том, что из-за этого скандала его творчество в России могут ограничить.

Ну а самой первой за вечеринку оправдалась её хозяйка — Настя Ивлеева. Она рассказала, что вообще мероприятие было закрытой презентацией фотосъёмок для журнала Playboy. Также блогерша пообещала перевести доходы с вечеринки на благотворительность.