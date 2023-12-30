Киркоров показал новые ягодицы Собчак, но быстро об этом пожалел

В итоге дочь Киркорова в какой-то день пришла из школы в истерике. Оказалось, ей показали видео, где Собчак трогает артиста.

«Я понял, что этот ужас, который происходит вокруг моего имени, не идёт на пользу детям. Начинается какой-то буллинг в школе. Дети повторяют то, что говорят взрослые на кухне, обсуждают и мои ягодицы, и всё остальное…» — поделился певец.

При этом ему было важно, чтобы Собчак убедилась в том, что попа настоящая. Говорит, дело не в имплантах, хирург всего лишь убрал лишнее, а свои ягодицы всегда были африканскими. Киркоров добавил, что не виноват в том, что скандалы к нему притягиваются как магнит.

Последний связан с его присутствием на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Из-за этого теперь он не сможет выступить на «Зимнем show» в анчале января. Но главное — звание народного артиста — у Киркорова не заберут.