Опубликовано 19 января 2024, 14:40
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Киркоров исчез с афиши «Золотого граммофона». И здесь отменили?
«Золотой граммофон», одна из главных музыкальных премий в России, проходит ежегодно с момента основания в 1996-м. Филипп Киркоров долгие годы стабильно был среди её лауреатов. В прошлом феврале он, например, получил статуэтку за песню «Если ты уйдёшь». Но всё изменил конец 2023 года — скандальная «почти голая» вечеринка, на которой был поп-король, замазала его творчество чёрной краской.
© fkirkorov/Instagram (запрещён в РФ, владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена)
На обновлённой афише «Золотого граммофона» Киркорова нет, обратили внимание «Аргументы и факты». При этом ещё 27 декабря певец был среди основных участников премии.
Тем временем Киркоров в этом году выпустил новую песню «Слухи», в которой говорит, что идёт вперёд, по тонкому льду навстречу жизни.