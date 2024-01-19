Киркоров исчез с афиши «Золотого граммофона». И здесь отменили?

На обновлённой афише «Золотого граммофона» Киркорова нет, обратили внимание «Аргументы и факты». При этом ещё 27 декабря певец был среди основных участников премии.

Тем временем Киркоров в этом году выпустил новую песню «Слухи», в которой говорит, что идёт вперёд, по тонкому льду навстречу жизни.