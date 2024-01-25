Опубликовано 25 января 2024, 14:40
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Киркоров намекнул на помолвку. Неужели женится снова?
Певец Филипп Киркоров с недавних времён часто появляется на светских мероприятиях с продюсером Gutseriev Media Татьяной Тур. Например, на том же «Золотом граммофоне». Её он называет «своим самым драгоценным бриллиантом». Ещё с октября 2023 года на его безымянном пальце красуется обручальное кольцо. Фанаты уверены: король эстрады носит его не просто для красоты.
© tur_tatiana/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Кстати, колечко заметили и на руке Тур. Поклонники их пары отметили, что ювелирные изделия у Киркорова и Тур похожи. Эти догадки ещё больше подогрели слухи об их грядущей свадьбе.
Сама Татьяна Тур уже рассказала в соцсетях, что в этом году выходит замуж и её сердце занято, но имя кавалера раскрывать не стала.
Комментировать слухи о свадьбе отказывается и Киркоров. Но появление обручального кольца на пальце он всё-таки объяснил. Что он сказал — можно узнать тут.
Автор:Анна Рожкова
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