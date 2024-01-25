Киркоров намекнул на помолвку. Неужели женится снова?

Кстати, колечко заметили и на руке Тур. Поклонники их пары отметили, что ювелирные изделия у Киркорова и Тур похожи. Эти догадки ещё больше подогрели слухи об их грядущей свадьбе.

Сама Татьяна Тур уже рассказала в соцсетях, что в этом году выходит замуж и её сердце занято, но имя кавалера раскрывать не стала.

Комментировать слухи о свадьбе отказывается и Киркоров. Но появление обручального кольца на пальце он всё-таки объяснил. Что он сказал — можно узнать тут.