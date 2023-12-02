Киркоров объяснил своё появление с обручальным кольцом

Журналисты стали спрашивать у Киркорова, обручальное ли кольцо, ещё на «Золотом граммофоне».

«Да! А вы только опомнились?», — ответил артист.

Следующая партия вопросов на эту тему посыпалась на премьере фильма «Ёлки 10». В этот раз певец рассказал, что, это просто красивое украшение.

«Хоть что-то оставьте в моём личном пространстве. Без намёков. У нас всё так. Как не хожу налево, также у меня без намеков, только прямо», — объяснил он.

Киркоров был в сопровождении своей постоянной спутницы — основательницы и генерального директора продюсерского центра Татьяны Тур. С ней же он недавно появился на премьерном показе фильма «Тёща». Артист назвал даму своей музой, а та следом рассказала, что они вместе собираются встречать Новый год у Киркорова дома, причём он будет в роли любимого мужчины.