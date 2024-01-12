Киркоров пожертвовал миллионы детской благотворительной организации

Ушедший 2023 год закончился для певца Филиппа Киркорова на минорной ноте: после появления на «голой вечеринке» ему пришлось посыпать голову пеплом и наблюдать, как его вырезают из всех новогодних эфиров. Зато високосный 2024 год артист на всякий случай решил начать с добрых дел. Он перевёл крупную сумму детской благотворительной организации.