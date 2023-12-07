Киркоров примерил образ Петра I и снова всех удивил

Киркоров появится в образе Петра I в новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет всё!». Император в его исполнении носит ярко-красные наряды и длинный парик до пола. Да и вообще на всё готов в погоне за трендами.

Сам фильм — вовсе не ремейк советской картины «Иван Васильевич меняет профессию», а вариация на тему. По сюжету главные герои перемещаются на машине времени и попадают в том числе к Петру I. В оригинальной народной комедии такого сюжетного поворота не было.

Посмотреть на экстравагантного Петра I в исполнении Киркорова можно будет 31 декабря. В комедии также снялись Марина Кравец, Демис Карибидис, Тимур Батрутдинов и даже Ольга Бузова.