Жизнь
20:40, 03 декабря 2023
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Киркоров рассказал, как принимал роды в автобусе. А ещё сделал предсказание для Чеботиной

Нестандартные ситуации бывают в жизни у всех. Одной из таких решил поделиться российский певец Филипп Киркоров. Он заявил, что ещё до того, как стал популярным и известным, он успел принять роды прямо в автобусе. Об этом артист решил рассказать на красной дорожке «Песни года». Рассказываем о том, оценила ли роженица поступок исполнителя.

Киркоров рассказал, как принимал роды в автобусе. А ещё сделал предсказание для Чеботиной
© кадр из видео / YouTube-канал Филипп Киркоров

По словам короля российской эстрады, эта ситуация произошла очень давно где-то «между Чебоксарами и каким-то городом поблизости».

Видимо, тогдашняя новоиспечённая мама не прониклась поступком Филиппа и ребёнка в его честь называть не стала. Киркоров заявил, что малыша «назвали, по-моему, Митей». Впрочем, тогда артист ещё никому не был известен, чтобы детей называли в его честь.

Пока он рассказывал эту историю, рядом с ним находилась певица Люся Чеботина. Заодно Киркоров решил сделать для неё предсказание. Певец заявил, что через «пару-тройку лет» она родит мальчика. Артист пообещал стать для него крестным отцом.

Недавно Киркоров появился на важном мероприятии с обручальным кольцом. Зачем он его надел — рассказали тут.

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