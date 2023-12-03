Киркоров рассказал, как принимал роды в автобусе. А ещё сделал предсказание для Чеботиной
Нестандартные ситуации бывают в жизни у всех. Одной из таких решил поделиться российский певец Филипп Киркоров. Он заявил, что ещё до того, как стал популярным и известным, он успел принять роды прямо в автобусе. Об этом артист решил рассказать на красной дорожке «Песни года». Рассказываем о том, оценила ли роженица поступок исполнителя.
По словам короля российской эстрады, эта ситуация произошла очень давно где-то «между Чебоксарами и каким-то городом поблизости».
Видимо, тогдашняя новоиспечённая мама не прониклась поступком Филиппа и ребёнка в его честь называть не стала. Киркоров заявил, что малыша «назвали, по-моему, Митей». Впрочем, тогда артист ещё никому не был известен, чтобы детей называли в его честь.
Пока он рассказывал эту историю, рядом с ним находилась певица Люся Чеботина. Заодно Киркоров решил сделать для неё предсказание. Певец заявил, что через «пару-тройку лет» она родит мальчика. Артист пообещал стать для него крестным отцом.
Недавно Киркоров появился на важном мероприятии с обручальным кольцом. Зачем он его надел — рассказали тут.