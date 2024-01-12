«Не верьте слухам». Киркоров выпустил первую песню после «голой» вечеринки

Киркоров поёт, что уже привыкает к зависти и пересмешникам, но теряет преданных друзей в чёрно-белых строках из газет. Певец просит: «Не верьте слухам, виноват в этом лишь первый снег» и говорит, что идёт вперёд, по тонкому льду навстречу жизни.

«Каждый шаг я делаю на бис и не понимаю, что сказать. Расскажите правду, кто друзья, кто мои враги, а кто же я», — молит Киркоров.

Отрывок из нового трека он выложил на страничке в Instagram (запрещён в РФ, владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Слушать слухи или нет… каждый решает сам», — подписал певец.

О своих врагах Киркоров уже говорил. По его словам, у него их немерено, но и друзей очень много.