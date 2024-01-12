«Не верьте слухам». Киркоров выпустил первую песню после «голой» вечеринки
В конце 2023 года в жизни народного артиста Филиппа Киркорова началась чёрная полоса. Его стали буквально отменять — вырезали из нескольких телешоу, отобрали корпоративы. Виною — один декабрьский вечер, когда он сходил на скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой. Певец уже записывал покаянное видео, а теперь решил поделиться тем, что на душе, в новой песне. Трек называется «Слухи».
© fkirkorov/Instagram (запрещён в РФ, владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена)
Киркоров поёт, что уже привыкает к зависти и пересмешникам, но теряет преданных друзей в чёрно-белых строках из газет. Певец просит: «Не верьте слухам, виноват в этом лишь первый снег» и говорит, что идёт вперёд, по тонкому льду навстречу жизни.
«Каждый шаг я делаю на бис и не понимаю, что сказать. Расскажите правду, кто друзья, кто мои враги, а кто же я», — молит Киркоров.
Отрывок из нового трека он выложил на страничке в Instagram (запрещён в РФ, владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
«Слушать слухи или нет… каждый решает сам», — подписал певец.
О своих врагах Киркоров уже говорил. По его словам, у него их немерено, но и друзей очень много.