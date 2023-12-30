Киркоров заплатил миллионы налогов после «голой вечеринки» Ивлеевой
Звёздным гостям скандальной «голой вечеринки» Насти Ивлеевой дали 3 дня на то, чтобы до Нового года полностью рассчитаться с налоговой. Один из самых именитых селебрити, побывавших на свою голову в клубе «Мутабор» Филипп Киркоров тянуть не стал. Ещё 25 декабря за ним числился налоговый должок в 12 млн рублей. А уже 30 декабря артист от этой задолженности избавился.
Судя по всему, Киркоров выложил не последнее, чтобы расплатиться с ФНС. За народным артистом числится 13 объектов недвижимости, большинство из которых в Москве, и 7 автомобилей, сообщила «Комсомольская правда».
Впрочем, доход звезды, очевидно, немного снизится. Дело в том, что после скандальной вечеринки певца стали вырезать даже из программ и фильмов, в которых он успел сняться.
Зато лишать почётного звания народного артиста не стали — вот как это объяснили в Минкульте.