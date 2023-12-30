Киркоров заплатил миллионы налогов после «голой вечеринки» Ивлеевой

Судя по всему, Киркоров выложил не последнее, чтобы расплатиться с ФНС. За народным артистом числится 13 объектов недвижимости, большинство из которых в Москве, и 7 автомобилей, сообщила «Комсомольская правда».

Впрочем, доход звезды, очевидно, немного снизится. Дело в том, что после скандальной вечеринки певца стали вырезать даже из программ и фильмов, в которых он успел сняться.

Зато лишать почётного звания народного артиста не стали — вот как это объяснили в Минкульте.