Жизнь
20:40, 30 декабря 2023
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Киркоров заплатил миллионы налогов после «голой вечеринки» Ивлеевой

Звёздным гостям скандальной «голой вечеринки» Насти Ивлеевой дали 3 дня на то, чтобы до Нового года полностью рассчитаться с налоговой. Один из самых именитых селебрити, побывавших на свою голову в клубе «Мутабор» Филипп Киркоров тянуть не стал. Ещё 25 декабря за ним числился налоговый должок в 12 млн рублей. А уже 30 декабря артист от этой задолженности избавился.

Киркоров заплатил миллионы налогов после «голой вечеринки» Ивлеевой
© YouTube-канал «Джарахов»/кадр из видео

Судя по всему, Киркоров выложил не последнее, чтобы расплатиться с ФНС. За народным артистом числится 13 объектов недвижимости, большинство из которых в Москве, и 7 автомобилей, сообщила «Комсомольская правда».

Впрочем, доход звезды, очевидно, немного снизится. Дело в том, что после скандальной вечеринки певца стали вырезать даже из программ и фильмов, в которых он успел сняться.

Зато лишать почётного звания народного артиста не стали — вот как это объяснили в Минкульте.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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