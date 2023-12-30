Жизнь
12:40, 30 декабря 2023
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Киркорова и Лолиту выгнали из «Зимнего show», Билана пронесло

Вечером 1 января на «Live Арена» пройдёт большое новогоднее шоу. Теперь уже с изменённым составом. Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito. Проблемы свалились на головы артистов после посещения «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Но, кстати говоря, Дима Билан тоже там был, но его из списка выступающих не убрали.

Киркорова и Лолиту выгнали из «Зимнего show», Билана пронесло
© Скриншот/YouTube-канал FKLoveStory

«Вынуждены сообщить об изменении состава артистов и формата мероприятия "Зимнее show", которое состоится 01.01.2024 на Live Арене. Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito», — написала «Live Арена» на своём сайте.

Это уже не первые последствия посещения Киркоровым и Лолитой скандальной тусовки Ивлеевой. У певицы сорвался большой гастрольный тур — площадки в разных городах России стали отменять концерты.

И её, и Киркорова вырезали из новогодних передач, а поп-короля ещё и из фильма «Иван Васильевич меняет всё» — вместо него в нём сняли звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого.

Но серьёзнее всего для Киркорова было бы потерять звание народного артиста. Однако в Минкульте заверили, что этого не произойдёт.

Между тем и Лолита, и Киркоров, и Билан, а ещё Ксения Собчак и сама Ивлеева, записали видео с оправданиями за посещение «голой» вечеринки.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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