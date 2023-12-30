Киркорова и Лолиту выгнали из «Зимнего show», Билана пронесло
Вечером 1 января на «Live Арена» пройдёт большое новогоднее шоу. Теперь уже с изменённым составом. Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito. Проблемы свалились на головы артистов после посещения «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой. Но, кстати говоря, Дима Билан тоже там был, но его из списка выступающих не убрали.
«Вынуждены сообщить об изменении состава артистов и формата мероприятия "Зимнее show", которое состоится 01.01.2024 на Live Арене. Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito», — написала «Live Арена» на своём сайте.
Это уже не первые последствия посещения Киркоровым и Лолитой скандальной тусовки Ивлеевой. У певицы сорвался большой гастрольный тур — площадки в разных городах России стали отменять концерты.
И её, и Киркорова вырезали из новогодних передач, а поп-короля ещё и из фильма «Иван Васильевич меняет всё» — вместо него в нём сняли звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого.
Но серьёзнее всего для Киркорова было бы потерять звание народного артиста. Однако в Минкульте заверили, что этого не произойдёт.
Между тем и Лолита, и Киркоров, и Билан, а ещё Ксения Собчак и сама Ивлеева, записали видео с оправданиями за посещение «голой» вечеринки.