Киркорова и Лолиту выгнали из «Зимнего show», Билана пронесло

«Вынуждены сообщить об изменении состава артистов и формата мероприятия "Зимнее show", которое состоится 01.01.2024 на Live Арене. Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito», — написала «Live Арена» на своём сайте.

Это уже не первые последствия посещения Киркоровым и Лолитой скандальной тусовки Ивлеевой. У певицы сорвался большой гастрольный тур — площадки в разных городах России стали отменять концерты.

И её, и Киркорова вырезали из новогодних передач, а поп-короля ещё и из фильма «Иван Васильевич меняет всё» — вместо него в нём сняли звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого.

Но серьёзнее всего для Киркорова было бы потерять звание народного артиста. Однако в Минкульте заверили, что этого не произойдёт.

Между тем и Лолита, и Киркоров, и Билан, а ещё Ксения Собчак и сама Ивлеева, записали видео с оправданиями за посещение «голой» вечеринки.