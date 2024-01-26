Женщина дали отпуск из-за того, что в её родном городе не выпал снег. Она была в печали

Женщина выложила в Сеть видео, на котором заполняет заявление на отпуск. Причиной она указала, что чувствует себя взволнованно из-за того, что в Ханчжоу не идёт снег.

На пост обратили внимание другие жители Китая. Их реакции разделились: у одних такая история вызвала зависть, а у других — смех. А кто-то просто похвалил начальника, который создал такое правило.

«Этот босс действительно мудрый. Допуск к работе сотрудников в плохом настроении может легко привести к ошибкам и потерям для компании», — написал один из них.

А россиянам недавно объяснили, действительно ли могут сгореть дни неиспользованного отпуска.