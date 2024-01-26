Опубликовано 26 января 2024, 20:00
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Женщина дали отпуск из-за того, что в её родном городе не выпал снег. Она была в печали
Необычную историю рассказала китайская газета South China Morning Post. Её бы не было, если бы не уникальное правило одной из компаний в городе Ханчжоу. Её начальник позволяет каждому сотруднику взять «отпуск по настроению». Ни на его работу, ни на зарплату это не влияет. Этой прекрасной возможностью воспользовалась одна из работниц — и подтолкнула её к этому погода.
Женщина выложила в Сеть видео, на котором заполняет заявление на отпуск. Причиной она указала, что чувствует себя взволнованно из-за того, что в Ханчжоу не идёт снег.
На пост обратили внимание другие жители Китая. Их реакции разделились: у одних такая история вызвала зависть, а у других — смех. А кто-то просто похвалил начальника, который создал такое правило.
«Этот босс действительно мудрый. Допуск к работе сотрудников в плохом настроении может легко привести к ошибкам и потерям для компании», — написал один из них.
А россиянам недавно объяснили, действительно ли могут сгореть дни неиспользованного отпуска.