Жизнь
08:00, 24 декабря 2023
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Климатический парадокс. Почему глобальное потепление вызывает морозы

В начале декабря 2023 года в мюнхенском аэропорту во взлётно-посадочную полосу вмёрз самолёт. Борт должен был направиться в Дубай, где проходила конференция по вопросам глобального потепления. Об этой климатической проблеме в последние годы слышно всё больше — а ещё о рекордных снегопадах. Как связаны сильные морозы и снегопады с глобальным потеплением?

Климатический парадокс. Почему глобальное потепление вызывает морозы

© Stable Diffusion

Казалось бы, всё просто: температура на Земле растёт, становится жарче — прощайте, холодные зимы и снега, вся планета будет жить в тепле. Но всё не так просто.

Засилье снега там, где его видят разве что на картинках, — тоже последствия глобального потепления. Эксперт, метеоролог Павел Константинов из МГУ объяснил, что западные ветры в средних широтах активно несут циклоны (и тепло), если контраст между жаркими тропиками и холодной Арктикой выражен сильно.

Но Арктика теплеет — в 3 раза активнее, чем Земля в целом. Контраст между температурами на севере и юге становится менее выраженным, ослабевает и процесс переноса циклонов западными ветрами. Вместо него появляется совсем другой процесс — и он либо приносит тепло с юга, либо несёт холод с севера или внутренних районов Евразии.

Автор:Ника Белова
Редакция
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