Климатический парадокс. Почему глобальное потепление вызывает морозы

Казалось бы, всё просто: температура на Земле растёт, становится жарче — прощайте, холодные зимы и снега, вся планета будет жить в тепле. Но всё не так просто.

Засилье снега там, где его видят разве что на картинках, — тоже последствия глобального потепления. Эксперт, метеоролог Павел Константинов из МГУ объяснил, что западные ветры в средних широтах активно несут циклоны (и тепло), если контраст между жаркими тропиками и холодной Арктикой выражен сильно.

Но Арктика теплеет — в 3 раза активнее, чем Земля в целом. Контраст между температурами на севере и юге становится менее выраженным, ослабевает и процесс переноса циклонов западными ветрами. Вместо него появляется совсем другой процесс — и он либо приносит тепло с юга, либо несёт холод с севера или внутренних районов Евразии.