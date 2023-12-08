Клоун Куклачёв объяснил, как заслужить любовь и уважение зэков

Посещение колонии показал канал «Россия 1». Куклачёв рассказал, что за всю жизнь объездил уже 46 колоний. Он общается с арестантами, выступает перед ними с кошками. За это время 375 его воспитанников из числа несовершеннолетних зэков освободились досрочно.

«Они же ещё дети! Помните принцип воспитания? Надо дать почувствовать нежность, тогда тебе начнут дарить любовь», — объяснял дрессировщик.

После общения с ним некоторые уголовники всерьёз начинают заниматься творчеством. Это помогает социализироваться, начать жизнь с чистого листа.

А вот некоторых творческих людей их творчество засасывает в тюрьму. Ранее мы рассказывали, как американский ютубер Тревор Джейкоб отправился за решётку за то, что устроил целую авиакатастрофу ради эффектного ролика.