Клоун Куклачёв объяснил, как заслужить любовь и уважение зэков
Дрессировщик кошек и ковёрный клоун Юрий Куклачёв побывал в исправительной колонии для несовершеннолетних в Брянске. Как оказалось, циркач нередко посещает подобные заведения, пытаясь изменить жизнь малолетних арестантов. По словам дрессировщика, поначалу зэки относятся к таким попыткам с недоверием, но если дать им почувствовать нежность, они начнут отвечать любовью, начнут заниматься творчеством и встанут на путь исправления.
Посещение колонии показал канал «Россия 1». Куклачёв рассказал, что за всю жизнь объездил уже 46 колоний. Он общается с арестантами, выступает перед ними с кошками. За это время 375 его воспитанников из числа несовершеннолетних зэков освободились досрочно.
«Они же ещё дети! Помните принцип воспитания? Надо дать почувствовать нежность, тогда тебе начнут дарить любовь», — объяснял дрессировщик.
После общения с ним некоторые уголовники всерьёз начинают заниматься творчеством. Это помогает социализироваться, начать жизнь с чистого листа.
А вот некоторых творческих людей их творчество засасывает в тюрьму. Ранее мы рассказывали, как американский ютубер Тревор Джейкоб отправился за решётку за то, что устроил целую авиакатастрофу ради эффектного ролика.