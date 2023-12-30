Клуб «Мутабор», в котором прошла «голая» вечеринка, решил оставить Ивлееву без гроша

Дело в том, что, отдавая «Мутабор» в аренду Ивлеевой, руководство не ожидало, чем это может обернуться. Организаторы вечеринки подписали договор, по которому гарантировали не нарушать законодательство, не дискредитировать клуб и даже не материться.

А что в итоге? «Аморальное мероприятие» Ивлеевой ударило и по репутации, и по финансам, рассказали Mash в администрации. В заведении прошла проверка, правоохранители нашли и другие нарушения.

Кстати, за вечеринку Ивлеева отдала 3 млн рублей. Но теперь может потерять гораздо больше. Во-первых, блогершу уже оштрафовали на 100 000 рублей за организацию пати. А во-вторых, в суде лежит коллективный иск на 1 млрд рублей.