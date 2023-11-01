Жизнь
23:00, 01 ноября 2023
1 мин.

Книга звезды «Друзей» Мэттью Перри стала бестселлером после его смерти

За год до своей трагической смерти голливудский актёр Мэттью Перри выпустил автобиографию «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь». Тогда книга тоже наделала шума: звезда сериала «Друзья» откровенно рассказал о том, как он много лет боролся с наркотической и алкогольной зависимостью и что это довело его до комы. После смерти актёра его мемуары снова стали хитом продаж, обогнав даже нашумевшую книгу Бритни Спирс.

Книга звезды «Друзей» Мэттью Перри стала бестселлером после его смерти
© Кадр youtube.com/The Street Interviewer

В своей автобиографии Перри, известный по роли Чендлера Бинга, рассказал, что потратил $9 млн (почти 84 млн рублей) на борьбу с зависимостью. По его словам, он 15 раз проходил курс реабилитации и посетил больше 6000 встреч анонимных алкоголиков.

Актёр поделился, что вёл трезвый образ жизни только один из 10 сезонов «Друзей». При этом он отметил, что коллеги по съёмочной площадке — Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Кортни Кокс и Лиза Кудроу — были «понимающими и терпеливыми» и поддерживали его.

Тем не менее Перри, по его словам, постоянно переполняло «скрытое одиночество, тоска, мысль, что что-то извне может исправить меня».

Теперь книга Перри вновь бьёт рекорды продаж в США, Великобритании и Испании, написала газета Daily Mail. Также она поднялась в топы книжных чартов во Франции и Нидерландах.

Автобиография Перри, которого нашли мёртвым в джакузи собственного дома 28 октября, стала популярнее долгожданных мемуаров Бритни Спирс. В них скандальная певица раскрыла множество подробностей своей нелёгкой жизни, включая то, что во время романа с певцом Джастином Тимберлейком она сделала аборт.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.