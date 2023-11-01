Книга звезды «Друзей» Мэттью Перри стала бестселлером после его смерти

В своей автобиографии Перри, известный по роли Чендлера Бинга, рассказал, что потратил $9 млн (почти 84 млн рублей) на борьбу с зависимостью. По его словам, он 15 раз проходил курс реабилитации и посетил больше 6000 встреч анонимных алкоголиков.

Актёр поделился, что вёл трезвый образ жизни только один из 10 сезонов «Друзей». При этом он отметил, что коллеги по съёмочной площадке — Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Кортни Кокс и Лиза Кудроу — были «понимающими и терпеливыми» и поддерживали его.

Тем не менее Перри, по его словам, постоянно переполняло «скрытое одиночество, тоска, мысль, что что-то извне может исправить меня».

Теперь книга Перри вновь бьёт рекорды продаж в США, Великобритании и Испании, написала газета Daily Mail. Также она поднялась в топы книжных чартов во Франции и Нидерландах.

Автобиография Перри, которого нашли мёртвым в джакузи собственного дома 28 октября, стала популярнее долгожданных мемуаров Бритни Спирс. В них скандальная певица раскрыла множество подробностей своей нелёгкой жизни, включая то, что во время романа с певцом Джастином Тимберлейком она сделала аборт.