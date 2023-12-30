Жизнь
08:40, 30 декабря 2023
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Когда 90 дней мало. Как получить краткосрочный ВНЖ в Турции

Иностранные граждане должны получить вид на жительство, чтобы задержаться в стране более чем на 90 дней. Обычно в таких случаях оформляют краткосрочный ВНЖ на срок от полугода. Так поступают оформляют арендующие жилье туристы, купившие недвижимость в Турции иностранцы, участники программ студенческого обмена, инвесторы и бизнесмены, пациенты, которые приехали на долгое лечение.

Когда 90 дней мало. Как получить краткосрочный ВНЖ в Турции

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Чтобы получить краткосрочный ВНЖ в Турции, нужно:

  1. Заполнить заявку на сайте местной миграционной службы. После этого можно легально оставаться в Турции и ждать, когда чиновники вынесут решение;
  2. Заплатить госпошлину. Сумму рассчитают автоматически после заполнения онлайн-формы;
  3. Узнать дату и время для подачи документов. Чаще всего их назначают автоматически после заполнения онлайн-заявки для ВНЖ;

С собой нужно принести:

  • заявление в печатном виде;
  • оригинал загранпаспорта и заверенную нотариусом копию
  • 4 цветные фотографии;
  • медицинскую страховку;
  • чек об оплате государственной пошлины;
  • документы для обоснования выдачи ВНЖ согласно цели. Например справку из вуза и приглашение из учебного заведения (для студенческого ВНЖ).

Следующие шаги:

  1. Передать документы в миграционную службу Турции в назначенный день и сдать отпечатки пальцев;
  2. Ожидать решение. Этот процесс может занять до 3 месяцев;
  3. Получить документ.
Автор:Фёдор Клён
Редакция
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