Когда 90 дней мало. Как получить краткосрочный ВНЖ в Турции

Иностранные граждане должны получить вид на жительство, чтобы задержаться в стране более чем на 90 дней. Обычно в таких случаях оформляют краткосрочный ВНЖ на срок от полугода. Так поступают оформляют арендующие жилье туристы, купившие недвижимость в Турции иностранцы, участники программ студенческого обмена, инвесторы и бизнесмены, пациенты, которые приехали на долгое лечение.