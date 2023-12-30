08:40, 30 декабря 2023
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Когда 90 дней мало. Как получить краткосрочный ВНЖ в Турции
Иностранные граждане должны получить вид на жительство, чтобы задержаться в стране более чем на 90 дней. Обычно в таких случаях оформляют краткосрочный ВНЖ на срок от полугода. Так поступают оформляют арендующие жилье туристы, купившие недвижимость в Турции иностранцы, участники программ студенческого обмена, инвесторы и бизнесмены, пациенты, которые приехали на долгое лечение.
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Чтобы получить краткосрочный ВНЖ в Турции, нужно:
- Заполнить заявку на сайте местной миграционной службы. После этого можно легально оставаться в Турции и ждать, когда чиновники вынесут решение;
- Заплатить госпошлину. Сумму рассчитают автоматически после заполнения онлайн-формы;
- Узнать дату и время для подачи документов. Чаще всего их назначают автоматически после заполнения онлайн-заявки для ВНЖ;
С собой нужно принести:
- заявление в печатном виде;
- оригинал загранпаспорта и заверенную нотариусом копию
- 4 цветные фотографии;
- медицинскую страховку;
- чек об оплате государственной пошлины;
- документы для обоснования выдачи ВНЖ согласно цели. Например справку из вуза и приглашение из учебного заведения (для студенческого ВНЖ).
Следующие шаги:
- Передать документы в миграционную службу Турции в назначенный день и сдать отпечатки пальцев;
- Ожидать решение. Этот процесс может занять до 3 месяцев;
- Получить документ.