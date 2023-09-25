В основном кишечные газы состоят из углекислого газа (CO2) и водорода (H2). Иногда в составе встречаются метан и сероводород, которые уже имеют довольно специфический запах.

Ещё реже встречаются другие газы и летучие соединения. Причём у каждого газа есть своя роль, важен баланс и количество, отметила доктор.

По словам Барановой, газообразование или его отсутствие в большей степени зависит от:

микробного пейзажа в кишечнике;

еды, которую мы едим;

кислотности желудочного сока и активности ферментных систем;

состояния кишечной стенки;

психо-эмоционального фона.

Доктор Баранова объяснила, что небольшое отхождение газов без признаков зловония при нормальной дефекации или их отсутствие — норма. А вот если газы сопровождаются вздутым животом, резями, метеоризмом, спазмами, резким запахом, да и в целом не заканчиваются, то стоит задуматься — с организмом произошёл сбой.

«Также частой причиной избыточного образования не нормальных газов является кандидоз кишечника (СИГР). При СИГР грибки потребляют пищу, проходящую через кишечник, и выделяют различные продукты распада, включая газы», — отметила у себя в телеграм-канале врач.

Эти газы чаще всего содержат: сероводород, метан и аммиак, поэтому имеют зловонный запах. Кроме избыточного образования газов, другими симптомами СИГР могут быть:

вздутие живота;

изжога;

запор или понос;

высыпания на коже, псориаз, экзема, перхоть;

атопический дерматит и пищевые непереносимости или аллергия;

тяга к сладкому, мучному.

Если вы замечаете за собой эти симптомы, то стоит обратиться за медицинской помощью.