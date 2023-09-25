Жизнь
04:30, 25 сентября 2023
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Когда газы в кишечнике — не норма? Объясняет врач

Почти каждый человек не понаслышке знает, что такое метеоризм. У многих он проявляется вздутием живота и редкими газами, которые возникает после еды и быстро проходят. Поэтому люди не всегда обращаются к врачу. Но нередко скопление газов в кишечнике становится постоянной проблемой. Это уже признак того, что стоит показаться доктору, рассказала врач-терапевт, дерматолог, к.м.н Ирина Баранова.

Когда газы в кишечнике — не норма? Объясняет врач

© Stable Diffusion

В основном кишечные газы состоят из углекислого газа (CO2) и водорода (H2). Иногда в составе встречаются метан и сероводород, которые уже имеют довольно специфический запах.

Ещё реже встречаются другие газы и летучие соединения. Причём у каждого газа есть своя роль, важен баланс и количество, отметила доктор.

По словам Барановой, газообразование или его отсутствие в большей степени зависит от:

  • микробного пейзажа в кишечнике;
  • еды, которую мы едим;
  • кислотности желудочного сока и активности ферментных систем;
  • состояния кишечной стенки;
  • психо-эмоционального фона.

Доктор Баранова объяснила, что небольшое отхождение газов без признаков зловония при нормальной дефекации или их отсутствие — норма. А вот если газы сопровождаются вздутым животом, резями, метеоризмом, спазмами, резким запахом, да и в целом не заканчиваются, то стоит задуматься — с организмом произошёл сбой.

«Также частой причиной избыточного образования не нормальных газов является кандидоз кишечника (СИГР). При СИГР грибки потребляют пищу, проходящую через кишечник, и выделяют различные продукты распада, включая газы», — отметила у себя в телеграм-канале врач.

Эти газы чаще всего содержат: сероводород, метан и аммиак, поэтому имеют зловонный запах. Кроме избыточного образования газов, другими симптомами СИГР могут быть:

  • вздутие живота;
  • изжога;
  • запор или понос;
  • высыпания на коже, псориаз, экзема, перхоть;
  • атопический дерматит и пищевые непереносимости или аллергия;
  • тяга к сладкому, мучному.

Если вы замечаете за собой эти симптомы, то стоит обратиться за медицинской помощью.

Редакция
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