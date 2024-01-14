Когда лучше всего чистить зубы — до завтрака или после? Экспертное мнение

Как объяснили в клинике доказательной медицины, есть два взгляда на этот вопрос. Часть людей чистят зубы после завтрака. Такие товарищи считают, что чистка зубов после еды помогает убить сразу двух зайцев: избавиться от остатков пищи, которую вы поели на завтрак, а также удалить налёт, который образовался за ночь.

Сторонники идеи, что зубы нужно чистить до еды, говорят, что кислоты из пищи пропитывают налёт, накопившийся за ночь, и тот начинает ещё больше вредить зубам, вызывая кариес. Поэтому его нужно счистить до еды.

Медики объяснили, что в чистке зубов главное — избавиться от налёта с помощью щётки и зубной пасты, ведь именно из-за него и появляется кариес. В какой именно момент вы это будете делать, большого значения не имеет. Тем более что от остатков пищи можно избавиться с помощью зубной нити или зубных ёршиков в любой момент.

Тут можно узнать, как почистить зубы без щётки и зубной пасты.