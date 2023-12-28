«Когда она — понимаешь в секунду». Актёр Петров рассказал, как встретил будущую жену
34-летний актёр театра и кино Александр Петров не так давно неожиданно для всех женился. Его избранницей оказалась не популярная модель, известная актриса или кто-то в таком духе, а девушка, далёкая от шоу-бизнеса и кино, по имени Виктория. Петров говорит, что познакомился с ней случайно, но влюбился с первого взгляда и через несколько свиданий сразу предложил руку и сердце.
Как рассказал актёр, его встреча с будущей женой оказалась случайностью. Просто как-то вечером друзья — режиссёр Клим Шипенко и промоутер Андрей Фомин — позвали его поужинать в один московский ресторан. Там же, как оказалось, со своей мамой ужинала и Виктория. Петров решил проявить инициативу и познакомился с девушкой — с тех пор они неразлучны.
Поженилась парочка 10 сентября. По словам Петрова, тоже спонтанно. «Когда она — понимаешь в секунду», — объяснил актёр. Он также добавил, что Виктория — лучшее, что с ним было и будет. «Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни», — признался он.
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