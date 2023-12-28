«Когда она — понимаешь в секунду». Актёр Петров рассказал, как встретил будущую жену

Как рассказал актёр, его встреча с будущей женой оказалась случайностью. Просто как-то вечером друзья — режиссёр Клим Шипенко и промоутер Андрей Фомин — позвали его поужинать в один московский ресторан. Там же, как оказалось, со своей мамой ужинала и Виктория. Петров решил проявить инициативу и познакомился с девушкой — с тех пор они неразлучны.

Поженилась парочка 10 сентября. По словам Петрова, тоже спонтанно. «Когда она — понимаешь в секунду», — объяснил актёр. Он также добавил, что Виктория — лучшее, что с ним было и будет. «Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни», — признался он.

Недавно также стало известно о свадьбе одного из самых завидных холостяков кино — Милоша Биковича. Он тайно женился на своей беременной подруге.