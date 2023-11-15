Когда отправлять письмо Деду Морозу? Памятка для ответственных родителей

Отправка писем Деду Морозу — традиция такая старая, что уже и не поймёшь, откуда она взялась. Предполагают, что корнями она уходит в древние славянские обряды, которые немного видоизменились под влиянием христианства. А есть версия, что в Россию традиция пришла с Запада, где Санта-Клаус читает детские письма.

Как бы то ни было, традиция дожила до наших дней, и дети верят в Деда Мороза. Ему пишут и получают письма в ответ.

Что написать Деду Морозу

Конечно, какого-то образца письма Деду Морозу не существует. Тут бессмысленно ограничивать фантазию ребёнка, но можно просто помочь. Посоветуйте ему поздороваться и представиться, коротко рассказать о себе и своих успехах за прошедший год.

Будьте уверены, что дитя попросит подарок. Психолог Светлана Скворцова советует заранее увлечь ребёнка именно тем подарком, который вы сможете ему купить. Но делать это нужно максимально ненавязчиво, чтобы для малыша этот подарок был сюрпризом.

Если ребёнок увлекается чем-то конкретным, то пусть укажет это в письме. Так вам будет понятнее, как его потом можно будет порадовать.

Как отправить письмо Деду Морозу

Для отправки письма Почтой России понадобится обычный или маркированный конверт. В некоторых почтовых отделениях продают праздничные конверты с уже напечатанным адресом.

Адрес прописываем так: в правом нижнем углу указываем почтовый индекс и адрес Деда Мороза, а в левом — ваш адрес с индексом, если хотите получить ответ. Вот точные данные главного волшебника страны:

индекс — 162390;

страна — Россия;

область — Вологодская область;

город — Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

«Чтобы письмо Деду Морозу дошло в срок, лучше всего отправить его до середины декабря», — посоветовали в Почте России.

И не забудьте указать обратный адрес: тогда ребёнок сможет получить ответ от Деда Мороза. В Почте России отметили, что волшебнику в 2023 году уже поступило более 233 000 писем. В прошлом году их было всего 209 000. Работы у дедушки в этот раз много.

Кстати, у Деда Мороза есть адреса и в других городах. Например, полярный Дед Мороз (Ямал Яри) живёт недалеко от города Салехарда, в природно-этнографическом комплексе в посёлке Горнокнязевск. Отправить ему письмо можно по адресу: 629007, ЯНАО, Салехард, ул. Республики, д. 5, Ямал Ири.

Не стоит забывать и о здоровье детей. На Новый год им дарят много сладких подарков, но объедаться сахаром карапузам точно не стоит. И как рассчитать тогда норму сладостей? Можно почитать вот здесь.