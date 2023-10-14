Когда родился в рубашке. У россиянина загноилось сердце, но его спасли

Удивительную операцию пришлось провести подмосковным медикам, чтобы справиться с выявленным инфекционным эндокардитом аортального и митрального клапанов. При таком диагнозе образуются гнойные очаги, которые разрушают ткани, а лишних в сердце, очевидно, нет.

В итоге за шесть часов напряжённой работы специалисты из МОНИКИ убрали из сердца все поражённые инфекцией участки двух сердечных клапанов и заменили их протезами. Подмосковные врачи провернули такое впервые. Пациент перенёс операцию нормально, правда, ему потребовалась длительная реабилитация. Однако его уже выписали из больницы, так что его здоровью ничего не угрожает.

Но в этот раз хотя бы не пришлось никого морозить. А вот новосибирским врачам без этого было никуда — они проводили операцию 5-месячной малышке, у которой обнаружили врождённый порок сердца. И чтобы помочь ей, сердце пришлось заморозить. Операция прошла отлично, и девочка после реабилитации вернулась домой.