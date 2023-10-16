Когда у человека появляется сознание? Удивительный вывод учёных

Группа исследователей провела метаанализ более ранних изысканий на эту тему. Всего они рассмотрели 145 работ о человеческом сознании.

Как выяснили учёные, новорождённые дети уже могут интегрировать сенсорные и развивающиеся когнитивные реакции в целостный сознательный опыт. Таким образом они могут понимать действия других и планировать собственные реакции, говорится в статье, опубликованной в журнале Trends in Cognitive Sciences.

Из этого следует, что сознание появляется у детей до рождения, так что верна, скорее всего, третья теория.

Получается, что жизнь начинается раньше непосредственно рождения. Да и заканчивается она не сразу после смерти. Во всяком случае учёные из Университета Теннеси нашли у людей орган, который продолжает жить после кончины.