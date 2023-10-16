Жизнь
01:00, 16 октября 2023
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Когда у человека появляется сознание? Удивительный вывод учёных

Вопрос, когда у человека появляется сознание, то есть способность переживать субъективный опыт и анализировать внешний мир, открытый. По одной версии, первые признаки сознания можно заметить сразу после рождения, по другой, это происходит спустя некоторое время, третья теория гласит, что оно есть ещё до рождения. Как на самом деле, попытались выяснить учёные из Канадского института перспективных исследований в Торонто. Вот их выводы.

Когда у человека появляется сознание? Удивительный вывод учёных
© Freepik

Группа исследователей провела метаанализ более ранних изысканий на эту тему. Всего они рассмотрели 145 работ о человеческом сознании.

Как выяснили учёные, новорождённые дети уже могут интегрировать сенсорные и развивающиеся когнитивные реакции в целостный сознательный опыт. Таким образом они могут понимать действия других и планировать собственные реакции, говорится в статье, опубликованной в журнале Trends in Cognitive Sciences.

Из этого следует, что сознание появляется у детей до рождения, так что верна, скорее всего, третья теория.

Получается, что жизнь начинается раньше непосредственно рождения. Да и заканчивается она не сразу после смерти. Во всяком случае учёные из Университета Теннеси нашли у людей орган, который продолжает жить после кончины.

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