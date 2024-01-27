Когда ждать потепления в Москве? Синоптик назвал точную дату

По словам Вильфанда, по ночам на следующей неделе температура будет минусовая, но не критично — от –7 до –2 градусов. А днём будет теплее — от –4 до +1 градуса. При этом ясной погоды лучше не ждать — прогноз показывает, что будет облачно и с осадками.

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде поподробнее. Из-за надвигающегося циклона с 30 января начнётся потепление. До этого днём будет от –3 до –5, а ночью — до –10 градусов.

В понедельник, 29 января, днём ожидается от –4 до –2.

30 января будет уже от 0 до +2 градусов.

31-го прогнозируют +1 градус.

1 февраля — от –2 до +3 градусов.

2 февраля — от –3 до +2 градусов.

На ближайших выходных (27 и 28 января) придётся потерпеть слабые морозы — от –3 до –7 градусов. Причём в воскресенье даже можно будет увидеть солнце.