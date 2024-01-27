Опубликовано 27 января 2024, 20:40
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Когда ждать потепления в Москве? Синоптик назвал точную дату
Если надоела зима и промозглая погода, то есть хорошие новости — температура на следующей неделе скакнет выше климатической нормы на 5−6 градусов. В итоге жители столицы получат потепление, характерное для конца марта, но никак для начала февраля. Подробнее о том, какая погода ждёт москвичей, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, по ночам на следующей неделе температура будет минусовая, но не критично — от –7 до –2 градусов. А днём будет теплее — от –4 до +1 градуса. При этом ясной погоды лучше не ждать — прогноз показывает, что будет облачно и с осадками.
Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о погоде поподробнее. Из-за надвигающегося циклона с 30 января начнётся потепление. До этого днём будет от –3 до –5, а ночью — до –10 градусов.
- В понедельник, 29 января, днём ожидается от –4 до –2.
- 30 января будет уже от 0 до +2 градусов.
- 31-го прогнозируют +1 градус.
- 1 февраля — от –2 до +3 градусов.
- 2 февраля — от –3 до +2 градусов.
На ближайших выходных (27 и 28 января) придётся потерпеть слабые морозы — от –3 до –7 градусов. Причём в воскресенье даже можно будет увидеть солнце.