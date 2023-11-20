У кота был ВИЧ. Подруга Билана объяснила, почему он до сих пор не женился

Что случилось с котом: у пушистика был ВИЧ, от которого он в итоге и умер. Калашникова рассказала, что её часто спрашивают, почему певец не обзавёлся семьёй и посвятил жизнь спасению животных (по её словам, он постоянно перечисляет часть своих гонораров на спасение бездомных котов и собак).

«Я сразу вспоминаю слова Мэрилин Монро, которая с горечью говорила: "Собаки меня никогда не кусают. Только люди". Публичным людям сложно найти достойную половину», — сказала она.

Также артистка напомнила о том, что французский актёр Ален Делон — холостяк с 35 собаками.

«Как он справедливо заметил недавно: "Вы думаете, что мои собаки знают, что я Ален Делон? Им всё равно! Мои собаки меня любят, они не знают, кто я, что я делаю. Эта безоговорочная любовь, любовь без размышлений, полная и настоящая любовь!"», — добавила она.

Другой российский певец, но совсем не холостяк Дмитрий Маликов недавно раскрыл секрет своего семейного счастья. Он знаком со своей женой с далёкого 1992 года.