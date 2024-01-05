Коллекция пыли и хлама. Россиянам назвали 5 признаков синдрома Плюшкина

Со временем человек, страдающий синдромом Плюшкина, становится агрессивным и подозрительным, а его дом всё больше напоминает свалку. При этом люди с такой проблемой сами никогда не обращаются за помощью, добавила она.

Психиатр назвала 5 признаков, по которым можно понять, что у человека синдром Плюшкина:

человек отказывается выбрасывать вещи, вне зависимости от их состояния, цены и полезности;

больной сильно привязывается даже к пустяковым вещицам;

вещей в квартире у человека так много, что они мешают готовить еду, спать на кровати, сидеть на стуле и т. п.;

Плюшкины оправдывают накопительство любовью к предметам, но с коллекционированием это не имеет ничего общего, так как коллекционеры собирают ценные предметы и держат их в порядке;

накопление не связано с другим заболеванием или психическим расстройством.

Люди с синдромом Плюшкина не осознают наличие у них проблемы, отметила психиатр в беседе с изданием «Доктор Питер». Между тем болезнь имеет свойство прогрессировать. Так что, чем раньше привести Плюшкина к психотерапевту, тем выше шансы остановить ухудшение состояния больного.

Помимо привычного синдрома Плюшкина с развитием высоких технологий появилась схожая проблема — цифровое накопительство. Вот 5 признаков, по которым можно понять, что вы превращаетесь в «цифрового Плюшкина».