Коллекция пыли и хлама. Россиянам назвали 5 признаков синдрома Плюшкина
Патологическое накопительство, или синдром Плюшкина, — это когда человек тащит в дом буквально всё подряд и категорически отказывается хоть что-то выбросить. Этой болезнью страдают около 2% людей. В итоге она может привести даже к смерти человека. Психиатр Гала Короновская рассказала, какие признаки свойственны Плюшкиным и что отличает их от обычных коллекционеров.
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Со временем человек, страдающий синдромом Плюшкина, становится агрессивным и подозрительным, а его дом всё больше напоминает свалку. При этом люди с такой проблемой сами никогда не обращаются за помощью, добавила она.
Психиатр назвала 5 признаков, по которым можно понять, что у человека синдром Плюшкина:
- человек отказывается выбрасывать вещи, вне зависимости от их состояния, цены и полезности;
- больной сильно привязывается даже к пустяковым вещицам;
- вещей в квартире у человека так много, что они мешают готовить еду, спать на кровати, сидеть на стуле и т. п.;
- Плюшкины оправдывают накопительство любовью к предметам, но с коллекционированием это не имеет ничего общего, так как коллекционеры собирают ценные предметы и держат их в порядке;
- накопление не связано с другим заболеванием или психическим расстройством.
Люди с синдромом Плюшкина не осознают наличие у них проблемы, отметила психиатр в беседе с изданием «Доктор Питер». Между тем болезнь имеет свойство прогрессировать. Так что, чем раньше привести Плюшкина к психотерапевту, тем выше шансы остановить ухудшение состояния больного.
Помимо привычного синдрома Плюшкина с развитием высоких технологий появилась схожая проблема — цифровое накопительство. Вот 5 признаков, по которым можно понять, что вы превращаетесь в «цифрового Плюшкина».