Жизнь
06:00, 05 января 2024
1 мин.

Коллекция пыли и хлама. Россиянам назвали 5 признаков синдрома Плюшкина

Патологическое накопительство, или синдром Плюшкина, — это когда человек тащит в дом буквально всё подряд и категорически отказывается хоть что-то выбросить. Этой болезнью страдают около 2% людей. В итоге она может привести даже к смерти человека. Психиатр Гала Короновская рассказала, какие признаки свойственны Плюшкиным и что отличает их от обычных коллекционеров.

Freepik/user15285612

Freepik/user15285612

Со временем человек, страдающий синдромом Плюшкина, становится агрессивным и подозрительным, а его дом всё больше напоминает свалку. При этом люди с такой проблемой сами никогда не обращаются за помощью, добавила она.

Психиатр назвала 5 признаков, по которым можно понять, что у человека синдром Плюшкина:

  • человек отказывается выбрасывать вещи, вне зависимости от их состояния, цены и полезности;
  • больной сильно привязывается даже к пустяковым вещицам;
  • вещей в квартире у человека так много, что они мешают готовить еду, спать на кровати, сидеть на стуле и т. п.;
  • Плюшкины оправдывают накопительство любовью к предметам, но с коллекционированием это не имеет ничего общего, так как коллекционеры собирают ценные предметы и держат их в порядке;
  • накопление не связано с другим заболеванием или психическим расстройством.

Люди с синдромом Плюшкина не осознают наличие у них проблемы, отметила психиатр в беседе с изданием «Доктор Питер». Между тем болезнь имеет свойство прогрессировать. Так что, чем раньше привести Плюшкина к психотерапевту, тем выше шансы остановить ухудшение состояния больного.

Помимо привычного синдрома Плюшкина с развитием высоких технологий появилась схожая проблема — цифровое накопительство. Вот 5 признаков, по которым можно понять, что вы превращаетесь в «цифрового Плюшкина».

Автор:Евгения Лещова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.