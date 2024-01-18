Жизнь
Опубликовано 18 января 2024, 19:40
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Коллекторам запретили выбивать долги из россиян по ночам

1 февраля начнут действовать поправки к закону, регулирующему деятельность коллекторов. Они касаются способов взаимодействия с должником. Жизнь последних, судя по нововведениям, станет гораздо спокойнее. Что изменится, агентству «Прайм» объяснил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.
Коллекторам запретили выбивать долги из россиян по ночам
© Freepik/freepik

Теперь коллекторы будут иметь право взаимодействовать с должником следующими способами:

  • лично и по телефону;
  • с помощью автоматизированного интеллектуального агента. Звонки будут записываться, а должник сможет переключиться на человека;
  • через телеграфные, текстовые, голосовые и другие сообщения по сети связи или с использованием сайтов;
  • через «Госуслуги» — с согласия должника;
  • посредством писем по месту жительства или месту пребывания должника.

И это ещё не всё. По соглашению сторон могут быть и другие способы взаимодействия. Но должник вправе в любой момент отказаться от согласованного варианта.

Активность коллекторов тоже ограничат. Запрещено выходить на связь с должником:

  • в рабочие дни — с 22:00 до 8:00, в выходные и нерабочие праздничные дни — с 20:00 до 9:00 по месту жительства или пребывания должника;
  • лично больше одного раза в течение недели;
  • по телефону больше одного раза в сутки, больше двух раз в течение недели и больше восьми раз в течение месяца.

Звонки коллекторов больше не будут анонимными. Позвонив должнику, коллектор должен назвать имя и индивидуальный идентификационный код, присвоенный кредитором, а если его нет — фамилию, имя и отчество осуществляющего такое взаимодействие. Также он обязан озвучить данные кредитора или его представителя, сообщить сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе о её размере и структуре.

При первой личной встрече с коллектором Данилов порекомендовал:

  • попросить его показать документ, удостоверяющий личность, и доверенность, подтверждающую его полномочия;
  • зафиксировать информацию из этих документов и связаться с кредитором, чтобы уточнить информацию о привлечении коллектора.

Что делать, если вы не хотите общаться с коллекторами, рассказали в этом материале.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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