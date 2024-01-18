Коллекторам запретили выбивать долги из россиян по ночам
Теперь коллекторы будут иметь право взаимодействовать с должником следующими способами:
- лично и по телефону;
- с помощью автоматизированного интеллектуального агента. Звонки будут записываться, а должник сможет переключиться на человека;
- через телеграфные, текстовые, голосовые и другие сообщения по сети связи или с использованием сайтов;
- через «Госуслуги» — с согласия должника;
- посредством писем по месту жительства или месту пребывания должника.
И это ещё не всё. По соглашению сторон могут быть и другие способы взаимодействия. Но должник вправе в любой момент отказаться от согласованного варианта.
Активность коллекторов тоже ограничат. Запрещено выходить на связь с должником:
- в рабочие дни — с 22:00 до 8:00, в выходные и нерабочие праздничные дни — с 20:00 до 9:00 по месту жительства или пребывания должника;
- лично больше одного раза в течение недели;
- по телефону больше одного раза в сутки, больше двух раз в течение недели и больше восьми раз в течение месяца.
Звонки коллекторов больше не будут анонимными. Позвонив должнику, коллектор должен назвать имя и индивидуальный идентификационный код, присвоенный кредитором, а если его нет — фамилию, имя и отчество осуществляющего такое взаимодействие. Также он обязан озвучить данные кредитора или его представителя, сообщить сведения о наличии просроченной задолженности, в том числе о её размере и структуре.
При первой личной встрече с коллектором Данилов порекомендовал:
- попросить его показать документ, удостоверяющий личность, и доверенность, подтверждающую его полномочия;
- зафиксировать информацию из этих документов и связаться с кредитором, чтобы уточнить информацию о привлечении коллектора.
Что делать, если вы не хотите общаться с коллекторами, рассказали в этом материале.