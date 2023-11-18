Колонизация Марса снова откладывается. У Илона Маска упал Starship

Что случилось на запуске Starship

18 ноября в Техасе, США, прошёл второй испытательный запуск ракеты Илона Маска — после первого неудачного в апреле. Она должна была отправиться в суборбитальный полёт и упасть в Тихом океане спустя 1,5 часа. И с самого начала всё пошло не по плану: после окончания отчёта ракета поднялась в воздух, на третьей минуте ступени разъединились, а вторая взорвалась. Это уже плохо, но зато первая продолжила полёт.

Она поднялась на 148 км и разогналась до 24 121 км/ч, а затем связь с ней пропала. Штаб активировал аварийное прекращение полёта, что означает — испытание завершилось неудачно. В соцсетях компания SpaceX сообщила, что ракета могла взорваться спустя 10 минут после запуска.

За 40 секунд до начала полёта отсчёт остановили, а затем продолжили. По какой причине это произошло — не понятно, вероятно, обнаружился какой-то нюанс, который посчитали незначительным, но он затем сыграл против запуска. А может, и нет — будем ждать подробный комментарий от компании.

Почему Starship так важна для Маска

Многие знают, что американский бизнесмен болеет космосом и мечтает, что человечество сможет его поскорее освоить. А для этого нужно наладить полёты — если ракеты будут запускать раз в никогда, а до места назначения они будут ползти как улитки, перевозить 3 кг груза и стоить весь вояж будет как ВВП какой-нибудь маленькой страны, то люди нескоро смогут почувствовать себя в космосе как дома.

Поэтому Илон Маск и решил создать Starship — многоразовую ракету, которую нужно будет не конструировать для полёта с нуля, а просто заправлять как самолёт в аэропорту. То есть нижняя ступень не будет уничтожаться при запуске, а верхняя будет содержать в себе корабль, причём у него будут разные конфигурации для трёх видов ракеты: пассажирской, танкера для заправки и грузовой.

Такая ракета сможет перевозить многотонные детали и приспособления на большие расстояния и при этом не будет одноразовой. В таком случае и строительство космических станций можно будет развернуть на полную, и отправлять спутники большего размера — словом, произойдёт настоящий прорыв в освоении космоса. К тому же можно будет наладить пассажироперевозки, а там и до колонизации соседних планет, пригодных для жизни, недалеко.