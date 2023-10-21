Комар 5 часов держал в страхе экипаж самолёта и не давал взлететь
В списке самых необычных причин, по которым отложили вылет самолёта, случилось пополнение. Виноват в этом пилот, у которого обнаружилась то ли фобия, то ли расовая нетерпимость к комарам. Рейс лоукостера из Амстердама в Манчестер задержали на 5 часов после того, как комар тяпнул пилота за палец. Тот обиды не простил и потребовал обработать салон.
Неприятность произошла с пассажирами компании-лоукостера EasyJet. Им так и не сказали, почему вылет откладывается. Они мариновались в зале ожидания, пока время на табло менялось раз за разом. В итоге из-за «технических неполадок» рейс задержали на 5 часов. Перед пассажирами извинились своеобразно — выдали ваучер на питание, стоимостью £3,9 (462 рубля).
Позднее выяснилось, что задержка произошла из-за пилота, которого за палец укусил комар. Мужчина заподозрил, что в самолёте могут быть ещё насекомые и отложил полёт, потребовав обработать салон от различного гнуса.
Но после 5 часов самолёт хотя бы взлетел — оказывается, не всем так везёт. Например, один боинг не смог поднять японских сумоистов, которые собрались лететь на национальный спортивный фестиваль. Пришлось организовывать им дополнительный рейс.