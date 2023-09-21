Комар, клизма и сисадмин: названы самые забавные памятники в России
Чему только не посвящают памятники и скульптуры в нашей стране. Памятник клизме, шпротам или даже комару. Эксперты сервиса путешествий Туту.ру рассказали «Газете.ru», какие изваяния вошли в топ-10 самых забавных и весёлых памятников страны. Согласно исследованиям, памятник комару — хранителю Сибири в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий АО) через голосование признали одним из лучших.
«Огромный комар (на фото), сделанный из металлолома, выглядит довольно эффектно и словно предупреждает путешественников, чего им стоит опасаться», — рассказали эксперты журналистам.
Также в десятку лучших вошли:
- памятник самоизоляции в Санкт-Петербурге;
- памятник клизме, которую несут маленькие ангелы, в Ставропольском крае;
- памятник компьютерной клавиатуре в Екатеринбурге;
- «Пермяк — солёные уши» в Перми.
Но предметом для вдохновения скульпторов становились даже продукты и блюда. Так, в Старом Осколе Белгородской области можно найти памятник огурцу на вилке. А в Казани так любят выпечку, что даже установили памятник одному из главных татарских блюд — эчпочмаку.
«Там можно научиться готовить блюда татарской кухни на мастер-классе, поужинать в ресторане и купить сувениры», — отметили эксперты сервиса.
Ещё один «гастрономический» памятник можно найти в Байкальске Иркутской области — монумент, который посвящён клубнике.
А одними из самых креативных назвали памятники коня в пальто в Сочи и сисадмину с перечёркнутым чайником и надписью «Повелителю софта и железа» в Калужской области. Так что можно сказать, что памятники с лёгкостью отражают наши дни.
Все фотографии и даже 3D-модели этих и множества других необычных памятников можно найти тут.