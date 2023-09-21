Комар, клизма и сисадмин: названы самые забавные памятники в России

«Огромный комар (на фото), сделанный из металлолома, выглядит довольно эффектно и словно предупреждает путешественников, чего им стоит опасаться», — рассказали эксперты журналистам.

Также в десятку лучших вошли:

памятник самоизоляции в Санкт-Петербурге;

памятник клизме, которую несут маленькие ангелы, в Ставропольском крае;

памятник компьютерной клавиатуре в Екатеринбурге;

«Пермяк — солёные уши» в Перми.

Но предметом для вдохновения скульпторов становились даже продукты и блюда. Так, в Старом Осколе Белгородской области можно найти памятник огурцу на вилке. А в Казани так любят выпечку, что даже установили памятник одному из главных татарских блюд — эчпочмаку.

«Там можно научиться готовить блюда татарской кухни на мастер-классе, поужинать в ресторане и купить сувениры», — отметили эксперты сервиса.

Ещё один «гастрономический» памятник можно найти в Байкальске Иркутской области — монумент, который посвящён клубнике.

А одними из самых креативных назвали памятники коня в пальто в Сочи и сисадмину с перечёркнутым чайником и надписью «Повелителю софта и железа» в Калужской области. Так что можно сказать, что памятники с лёгкостью отражают наши дни.

Все фотографии и даже 3D-модели этих и множества других необычных памятников можно найти тут.