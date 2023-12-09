Комета Галлея уже летит к Земле. Почему никто не боится?
Размером комета Галлея в половину от Земли, и при столкновении планета уничтожится за минуты. Но паники нет, потому что о столкновении никто и не говорит. Хоть на свете есть и более крупные кометы, комета Галлея стала самой популярной среди всех. А всё потому, что её можно увидеть невооружённым глазом. Правда, она ещё должна пройти обратный путь.
Своё название комета Галлея получила по имени английского астронома Эдмунда Галлея, который и доказал, что комета возвращается к Земле каждые 76 лет. В последний раз её видели с Земли примерно в 1986 году.
Сейчас комета дошла до самой отдалённой от Солнца точки и теперь повернула обратно. На дорогу у неё уйдет немало, к Земле она приблизится лишь в 2061 году. Но лучше не пропускать это событие, потому что в следующий раз мы её вряд ли увидим — она появится аж в 2134 году.
Зато в 2061 году её можно будет наблюдать в небе без телескопов, подзорных труб, биноклей и других средств. В октябре у москвичей уже был незабываемый опыт — они смогли посмотреть на комету Нисимура, которая пролетает возле Земли лишь раз в 437 лет.