Комками или ровненько? Как характер зависит от способа намазывания масла на хлеб

Эксперт по языку тела Даррен Стэнтон отметил, что есть 9 типов личностей, которые по-разному размазывают масло по хлебу. Может ли это быть что-то другое — плавленый сыр или паштет — исследователь не уточнил.

Любители скольжения. Они предпочитают положить кусок масла в начале тоста и одним движением размазать по хлебу. Около 50% делают именно так, и, по наблюдению эксперта, эти люди добродушны и спокойны по своей природе. По жизни они скользят как нож по маслу и остаются спокойными и безмятежными, несмотря на все проблемы. Полное покрытие. Такие люди намазывают маслом вообще всё, и мякоть, и корочку, не пропуская ни миллиметра. Так делают 19% людей. Они методичные и точные, часто выступают организаторами всего по жизни и планируют все мероприятия за полгода до. Любители комочков. Эти ребята вроде размазывают масло по хлебу, но делают это на отвали, поэтому на бутерброде то и дело встречаются комочки. Так поступают 6% людей, они рассеянные и мыслящие нестандартно. Зачастую любители комочков находятся в своём собственном мире и делают всё по-своему. Только не корочка. Всего 5% опрошенных при намазывании масла избегают корочки, стараясь не запачкаться. Они очень аккуратны, обычно это перфекционисты, которые любят преуспевать во всём и не любят беспорядок. Двусторонние. Такие люди предпочитают намазывать бутерброд с обеих сторон, это признак нестандартного и творческого мышления. Они любят общение, экстравагантность и быть в центре внимания. Любители рвать. Они предпочитают не делать целый бутерброд, а отламывать от хлеба кусочки и намазывать их. Это весёлые, общительные и находчивые люди, которые хотят получить всё, что заслуживают. Выпендрёжники. У таких людей есть специальное приспособление, чтобы намазывать масло. Эти любители выделиться хотят быть уникальными, подходить с нестандартной стороны к вопросу и разгадывать загадки. Совсем чутка. Так к маслу относится этот тип людей, который предпочитает наслаждаться вкусом хорошего хлеба и не топить его в жире. На их бутерброде обычно очень мало масла и очень много пустых мест. Эти люди предприимчивый и активные, они хотят быстрее бежать, а не заморачиваться над завтраком. Можно и без хлеба. Такие люди бахают на тост столько масла, что хлеба под ним просто не видно. Они не собираются себе в чём-то отказывать и живут на полную ногу. Обычно это счастливые и ненапряжные любители посиделок за столом.

Но счастье не спасёт последний тип от проблем со здоровьем. Не стоит забывать, что обилие сливочного масла вредит сердцу, а следом — и всему организму, в том числе и выделительной системе. Почки за такой завтрак спасибо не скажут.