Комками или ровненько? Как характер зависит от способа намазывания масла на хлеб
Звучит как что-то очень странное, но британский исследователь человеческого поведения Даррен Стэнтон из Ноттингема разобрался, как работает человеческая натура. По его словам, считать суть человека можно по чему угодно, даже по тому, как он делает себе бутерброд с маслом. В зависимости от того, как люди размазывают масло по хлебу, учёный выделил несколько типов личностей.
Эксперт по языку тела Даррен Стэнтон отметил, что есть 9 типов личностей, которые по-разному размазывают масло по хлебу. Может ли это быть что-то другое — плавленый сыр или паштет — исследователь не уточнил.
Любители скольжения. Они предпочитают положить кусок масла в начале тоста и одним движением размазать по хлебу. Около 50% делают именно так, и, по наблюдению эксперта, эти люди добродушны и спокойны по своей природе. По жизни они скользят как нож по маслу и остаются спокойными и безмятежными, несмотря на все проблемы.
Полное покрытие. Такие люди намазывают маслом вообще всё, и мякоть, и корочку, не пропуская ни миллиметра. Так делают 19% людей. Они методичные и точные, часто выступают организаторами всего по жизни и планируют все мероприятия за полгода до.
Любители комочков. Эти ребята вроде размазывают масло по хлебу, но делают это на отвали, поэтому на бутерброде то и дело встречаются комочки. Так поступают 6% людей, они рассеянные и мыслящие нестандартно. Зачастую любители комочков находятся в своём собственном мире и делают всё по-своему.
Только не корочка. Всего 5% опрошенных при намазывании масла избегают корочки, стараясь не запачкаться. Они очень аккуратны, обычно это перфекционисты, которые любят преуспевать во всём и не любят беспорядок.
Двусторонние. Такие люди предпочитают намазывать бутерброд с обеих сторон, это признак нестандартного и творческого мышления. Они любят общение, экстравагантность и быть в центре внимания.
Любители рвать. Они предпочитают не делать целый бутерброд, а отламывать от хлеба кусочки и намазывать их. Это весёлые, общительные и находчивые люди, которые хотят получить всё, что заслуживают.
Выпендрёжники. У таких людей есть специальное приспособление, чтобы намазывать масло. Эти любители выделиться хотят быть уникальными, подходить с нестандартной стороны к вопросу и разгадывать загадки.
Совсем чутка. Так к маслу относится этот тип людей, который предпочитает наслаждаться вкусом хорошего хлеба и не топить его в жире. На их бутерброде обычно очень мало масла и очень много пустых мест. Эти люди предприимчивый и активные, они хотят быстрее бежать, а не заморачиваться над завтраком.
Можно и без хлеба. Такие люди бахают на тост столько масла, что хлеба под ним просто не видно. Они не собираются себе в чём-то отказывать и живут на полную ногу. Обычно это счастливые и ненапряжные любители посиделок за столом.
Но счастье не спасёт последний тип от проблем со здоровьем. Не стоит забывать, что обилие сливочного масла вредит сердцу, а следом — и всему организму, в том числе и выделительной системе. Почки за такой завтрак спасибо не скажут.