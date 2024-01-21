Компания перенесла офис в горы, чтобы сотрудники уволились сами. А как же печеньки

Китайская компания придумала способ, как уволить разом всех сотрудников и не выплачивать им компенсации. Она просто перенесла офис из делового центра Сиана в горы. Добраться до него можно было только на такси за $ 8 (а в день это уже $ 16) или на одном-единственном автобусе, который ходит раз в 3 часа и при этом ещё не доходит до самого офиса. От остановки нужно было пилить до офиса ещё 3 км по горным тропам.

Сам район, где находился офис, был ужасным — всюду носились дикие и бездомные собаки, а удобств в здании не было — ближайший туалет был в соседней деревне. При этом в компании заявили, что работать в таких условиях нужно было бы до конца года. Поэтому 14 из 20 сотрудников сразу же уволились.

И как же они удивились, когда компания через 4 дня вернулась в деловой центр города и начала искать работников. А когда уволившийся персонал начал предъявлять претензии, на них начали катить бочку, что они сами всё не так поняли и офис переезжал всего на неделю, чтобы сделать ремонт в здании. А тех, кто громко возмущается, припугнули иском о распространении ложной информации, которая порочит репутацию компании. Вот такие дела.

Ранее юристы рассказывали, когда и как можно стрясти с работодателя компенсацию за дорогу до офиса или тяжкую работу на удалёнке. Узнать об этом можно здесь.