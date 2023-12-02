Кому 11 декабря нужно сдать загранпаспорт? Список людей, кого развернут на границе
Россиянам с долгами или не выполняющим предписания суда и раньше не разрешали выезжать из страны, но теперь это решили прописать в законе, чтобы каждый раз на границе это не было сюрпризом. Юристка Клавдия Бакуменко объяснила, кого 11 декабря коснётся новое постановление и как можно будет снять ограничения на поездки в другие страны.
Главная юристка медицинско-правовой компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко напомнила россиянам, как работает новое постановление, которое вступит в силу с 11 декабря 2023 года.
«Согласно ранее принятым поправкам граждане России, которым ограничили выезд за пределы страны, должны будут передавать заграничный паспорт на хранение. В случае, когда помимо заграничного паспорта у россиянина есть служебный или дипломатический паспорт, его также придётся сдавать. Если добровольно не передать документ, то через 5 дней с момента получения уведомления о запрете на выезд, он будет признан недействительным», — заявила специалистка. Она подчеркнула, что если загранпаспорт сдать на хранение, то его можно будет потом вернуть обратно, выполнив все условия.
Кому нельзя будет заграницу?
- Гражданам, которые имели доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне. При этом ограничения прописаны в договоре и снимаются спустя 5 лет после увольнения.
- Гражданам, подозреваемым или привлечённым в качестве обвиняемого. В таком случае ограничение может действовать до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда.
- Гражданам, осуждённым за совершение преступления. Такие люди будут ограничены в выезде и будут обязаны сдать загранпаспорт до отбытия своего наказания или до освобождения от него.
- Гражданам, уклоняющимся от исполнения обязательств , наложенных на них судом. Это может происходить до исполнения ими обязательств, соответствующих решению суда, либо до достижения согласия обеими сторонами.
- Гражданам, которые сообщили о себе заведомо ложные сведения на стадии оформления документов для выезда из России. Выезд могут ограничить до решения вопроса на срок не более одного месяца органом, оформляющим такие документы.
- Гражданам, которые проходят государственную службу в ФСБ. Ограничения могут действовать до окончания срока соответствующего трудового договора.
- Гражданам, уволенным с военной службы в органах ФСБ. В данном случае ограничение действует на срок до 5 лет со дня увольнения.
- Гражданам, признанным банкротами. В этом случае на них действует ограничение, пока арбитражный суд не завершит или прекратит производство по делу о банкротстве или же всё не закончится мировым соглашением.
- Гражданам, призванным на военную службу или направленным на альтернативную гражданскую службу. Действует ограничение до окончания службы, но есть нюанс, говорит специалистка. Если человек подлежит призыву, но повестку ему не вручили, то и ограничений никаких не может быть.
«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу, со дня размещения их повестки в реестре запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат, а, следовательно, если повестка в реестре не фигурирует, выезд за пределы РФ не может быть ограничен», — заявила юристка Бакуменко. Она добавила, что реестр повесток ещё не запустили и он только разрабатывается.
Проблемы могут возникнуть не только с загранпаспортом, но и российским. Его никто отбирать не будет, но россияне сами стремятся его то сжечь, то порвать. Но за это последует наказание, а какое именно — разъяснила юристка Наталья Грешнова.