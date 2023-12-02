Кому 11 декабря нужно сдать загранпаспорт? Список людей, кого развернут на границе

Главная юристка медицинско-правовой компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко напомнила россиянам, как работает новое постановление, которое вступит в силу с 11 декабря 2023 года.

«Согласно ранее принятым поправкам граждане России, которым ограничили выезд за пределы страны, должны будут передавать заграничный паспорт на хранение. В случае, когда помимо заграничного паспорта у россиянина есть служебный или дипломатический паспорт, его также придётся сдавать. Если добровольно не передать документ, то через 5 дней с момента получения уведомления о запрете на выезд, он будет признан недействительным», — заявила специалистка. Она подчеркнула, что если загранпаспорт сдать на хранение, то его можно будет потом вернуть обратно, выполнив все условия.

Кому нельзя будет заграницу?

Гражданам, которые имели доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне. При этом ограничения прописаны в договоре и снимаются спустя 5 лет после увольнения. Гражданам, подозреваемым или привлечённым в качестве обвиняемого. В таком случае ограничение может действовать до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда. Гражданам, осуждённым за совершение преступления. Такие люди будут ограничены в выезде и будут обязаны сдать загранпаспорт до отбытия своего наказания или до освобождения от него. Гражданам, уклоняющимся от исполнения обязательств , наложенных на них судом. Это может происходить до исполнения ими обязательств, соответствующих решению суда, либо до достижения согласия обеими сторонами. Гражданам, которые сообщили о себе заведомо ложные сведения на стадии оформления документов для выезда из России. Выезд могут ограничить до решения вопроса на срок не более одного месяца органом, оформляющим такие документы. Гражданам, которые проходят государственную службу в ФСБ. Ограничения могут действовать до окончания срока соответствующего трудового договора. Гражданам, уволенным с военной службы в органах ФСБ. В данном случае ограничение действует на срок до 5 лет со дня увольнения. Гражданам, признанным банкротами. В этом случае на них действует ограничение, пока арбитражный суд не завершит или прекратит производство по делу о банкротстве или же всё не закончится мировым соглашением. Гражданам, призванным на военную службу или направленным на альтернативную гражданскую службу. Действует ограничение до окончания службы, но есть нюанс, говорит специалистка. Если человек подлежит призыву, но повестку ему не вручили, то и ограничений никаких не может быть.

«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу, со дня размещения их повестки в реестре запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат, а, следовательно, если повестка в реестре не фигурирует, выезд за пределы РФ не может быть ограничен», — заявила юристка Бакуменко. Она добавила, что реестр повесток ещё не запустили и он только разрабатывается.

Проблемы могут возникнуть не только с загранпаспортом, но и российским. Его никто отбирать не будет, но россияне сами стремятся его то сжечь, то порвать. Но за это последует наказание, а какое именно — разъяснила юристка Наталья Грешнова.