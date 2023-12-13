Кому повезёт увидеть метеоритный поток 13 декабря? Список городов уже есть

В наиболее выгодном положении окажутся любители поглазеть на звёзды из Благовещенска, Тюмени, Хабаровска, Новокузнецка, Екатеринбурга, Иркутска, Челябинска, Уфы и Сочи. У них ночь с 13 на 14 декабря будет ясной и без каких-либо осадков.

Чуть похуже ситуация будет у жителей Краснодара, Перми и Омска. У них ночью будет переменная облачность, зато без осадков. Но в зависимости от города будут меняться и шансы увидеть метеоритный поток. Например, в Омске ясно будет днём и вечером, а ночью — нет, в Перми же будет наоборот, поэтому здесь дело случая.

В Самаре, Оренбурге, Казани, Ставрополе ночью небо затянет тучами, но обойдётся без осадков (как и без звездопада). А вот жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Рязани, Воронежа, Томска, Тамбова, Кемерова, Красноярска и Новосибирска пасмурной ночью ещё и снежком сверху припорошит, поэтому увидеть Геминиды нет и шанса.

Если вам повезло и в вашем городе ночь на 13 декабря будет ясная, то, чтобы увидеть звездопад, придётся приложить усилия. Из самого города болиды будет не увидеть, как бы сильно они ни горели — будет мешать световой шум. Поэтому стоит выехать в пригород, где потемнее, главное — не забыть утеплиться.

А что за Геминиды такие и почему на них стоит посмотреть — можно почитать вот здесь.