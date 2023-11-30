Кому принадлежит имущество в гражданском браке и как его наследовать. Рассказывают юристы

В гражданском браке можно оформить имущество в общую собственность

Но только имущество, купленное на общие средства. Например, если пара в гражданском браке взяла квартиру в ипотеку как созаёмщики, долг погашают совместно.

«Если в договоре будет указан только один из гражданской пары, второй не будет иметь никаких прав на такое имущество. Потом в суде ему придётся доказывать, что он действительно передавал деньги своему сожителю на приобретение недвижимости», — уточнила руководитель проектов адвокатского бюро S&K Вертикаль Анастасия Гурина.

К совместному имуществу относится не только недвижимость (квартиры, дачи, земельные участки), но и транспортные средства, заработная плата и другие виды дохода, доли в юридических лицах, акции, паи и так далее.

Аналогичные правила действуют и в отношении вкладов, отметила юрист Екатерина Глухова.

Если денежные средства на банковских счетах или именные ценные бумаги получил или купил один сожитель, это будет считаться его личной собственностью. Другой сожитель не будет иметь на неё никаких прав. Чтобы избежать проблем в будущем, лучше всего оформлять два счёта — на каждого партнёра, а также приобретать отдельные пакеты акций.

Сожитель может отсудить долю в общем имуществе

Если пара расстанется, будет довольно трудно справедливо разделить приобретённое в гражданском браке имущество, доли в котором не были определены заранее, отметила юрист в сфере семейного и наследственного права Мария Паулюс.

Доказывать степень участия каждого сожителя деньгами и трудом нужно будет через суд. А значит, придётся доказывать в том числе и происхождение средств.

«То есть, если гражданская жена воспитывала детей и не работала, ей будет трудно доказать своё участие в приобретении имущества. Тогда как женщина, состоящая в официальном браке, защищена Семейным кодексом: она всё равно будет иметь право на долю в совместном имуществе, даже если она не работала, а вела домашнее хозяйство», — пояснила юрист.

На практике справедливый раздел совместно нажитого имущества между парами в гражданском браке в суде происходит исключительно редко, поэтому рассчитывать на успех не стоит. Юристы рекомендуют оформлять право общей долевой собственности на всё, что покупается во время сожительства. Доли определяют в зависимости от вклада каждого партнёра.

При этом в гражданском браке не получится заключить брачный договор. Составить его могут только люди, которые планируют вскоре зарегистрировать свои отношения, или уже законные супруги, отметила в свою очередь юрист Екатерина Глухова.

Сожитель может получить долю в наследстве умершего партнёра

Один сожитель может включить имя другого в завещание. В таком случае неважно, состояли ли супруги в официальном браке или жили в гражданском: наследник может получить как часть, так и всё имущество умершего сожителя. А вот составить совместное завещание сожители не могут.

Однако даже при наличии завещания гражданский супруг по закону не считается родственником умершего. Это значит, что ему придётся заплатить пошлину за вступление в наследство без скидок за родство. Размер пошлины будет выше, чем для родных умершего (0,6% от стоимости против 0,3%), как и предел суммы: 1 млн рублей против 100 000 рублей.

Если же завещания нет, то сожитель рискует и вовсе остаться ни с чем.

«Юридическая практика знает очень много случаев, когда люди, жившие в незарегистрированном браке 20, 30, 40 лет, оставались без квартиры, в которой прожили все эти годы. Просто потому, что квартира принадлежала только умершему сожителю, и ни о какой обязательной супружеской доле в данном случае и речи быть не может», — отметила Мария Паулюс.

Исключение — случаи, когда сожитель считается нетрудоспособным иждивенцем. В таком случае гражданский партнёр может претендовать на наследство наравне с другими.

Мужчина и женщина в гражданском браке могут распоряжаться своим имуществом без согласия другого

В официальном браке один супруг не может самостоятельно распоряжаться совместно нажитым имуществом. В гражданском браке это правило не действует, ведь общей собственность не становится автоматически. Так что сожители могут в любой момент продать своё личное имущество или подарить его, и один партнёр не имеет права запретить другому это сделать.

Так что если сожители купили совместное дорогостоящее имущество, например квартиру, и не оформили право общей долевой собственности на него, то сожитель, который не считается сособственником, может лишиться прав на такое имущество.