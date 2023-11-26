Жизнь
20:40, 26 ноября 2023
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Кому в декабре положены три зарплаты? Список богатеньких Буратино

Деньги лишними не бывают, особенно перед Новым годом, когда нужно и стол накрыть побогаче, и всем родственникам и друзьям подарки закупить. Поэтому 13-я и 14-я зарплаты придутся очень кстати. Два вопроса только — кому достанутся такие новогодние бонусы и что для этого нужно сделать? Ответила специалистка. Спойлер — разбогатеть перед праздниками получится не у всех.

Кому в декабре положены три зарплаты? Список богатеньких Буратино
© Eduardo Soares / Unsplash

По словам ведущей юристки «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, 13-я зарплата выплачивается обычно всем на предприятии, а вот 14-я — уже избранным и самым отличившимся работникам.

В законах никакие дополнительные выплаты не предусмотрены, но вот Трудовой кодекс разрешает работодателю самому разрабатывать программы поддержки и поощрения. Поэтому на предприятиях и в компаниях обычно к трудовому договору идут дополнительные соглашения — среди которых есть и на 13-ю зарплату.

Чаще всего дополнительные выплаты в декабре получают работники:

  • государственных компаний;
  • крупных и прибыльных компаний;
  • оборонных предприятий.

Размер зарплаты же может:

  1. быть фиксированным;
  2. рассчитываться в процентах от:
  3. оклада работника;
  4. среднегодового заработка;
  5. прибыли организации.

Как получить 13-ю зарплату?

В положениях обычно прописаны условия, при которых работнику могут выплатить дополнительную зарплату. Обычно это выполнение плана, выдающиеся заслуги и прочее. А не выплатить могут в противоположном случае: если план не выполнял, дисциплину нарушал и так далее.

При этом, если сотрудник мог претендовать на 13-ю зарплату, но уволился до выплаты, он может её всё так же получить — или при расчёте, или в декабре со всеми. А если работодатель не выплачивает 13-ю зарплату, хотя должен был и все условия соблюдались, на него можно и в суд подать.

Можно и без дополнительной зарплаты, когда она огромная. Россиянам рассказали, в каких регионах оплата труда свыше 100 000 рублей в месяц. К слову, это не Москва.

Редакция
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