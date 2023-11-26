Кому в декабре положены три зарплаты? Список богатеньких Буратино

По словам ведущей юристки «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, 13-я зарплата выплачивается обычно всем на предприятии, а вот 14-я — уже избранным и самым отличившимся работникам.

В законах никакие дополнительные выплаты не предусмотрены, но вот Трудовой кодекс разрешает работодателю самому разрабатывать программы поддержки и поощрения. Поэтому на предприятиях и в компаниях обычно к трудовому договору идут дополнительные соглашения — среди которых есть и на 13-ю зарплату.

Чаще всего дополнительные выплаты в декабре получают работники:

государственных компаний;

крупных и прибыльных компаний;

оборонных предприятий.

Размер зарплаты же может:

быть фиксированным; рассчитываться в процентах от: оклада работника; среднегодового заработка; прибыли организации.

Как получить 13-ю зарплату?

В положениях обычно прописаны условия, при которых работнику могут выплатить дополнительную зарплату. Обычно это выполнение плана, выдающиеся заслуги и прочее. А не выплатить могут в противоположном случае: если план не выполнял, дисциплину нарушал и так далее.

При этом, если сотрудник мог претендовать на 13-ю зарплату, но уволился до выплаты, он может её всё так же получить — или при расчёте, или в декабре со всеми. А если работодатель не выплачивает 13-ю зарплату, хотя должен был и все условия соблюдались, на него можно и в суд подать.

Можно и без дополнительной зарплаты, когда она огромная. Россиянам рассказали, в каких регионах оплата труда свыше 100 000 рублей в месяц. К слову, это не Москва.