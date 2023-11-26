Кому в декабре положены три зарплаты? Список богатеньких Буратино
Деньги лишними не бывают, особенно перед Новым годом, когда нужно и стол накрыть побогаче, и всем родственникам и друзьям подарки закупить. Поэтому 13-я и 14-я зарплаты придутся очень кстати. Два вопроса только — кому достанутся такие новогодние бонусы и что для этого нужно сделать? Ответила специалистка. Спойлер — разбогатеть перед праздниками получится не у всех.
По словам ведущей юристки «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, 13-я зарплата выплачивается обычно всем на предприятии, а вот 14-я — уже избранным и самым отличившимся работникам.
В законах никакие дополнительные выплаты не предусмотрены, но вот Трудовой кодекс разрешает работодателю самому разрабатывать программы поддержки и поощрения. Поэтому на предприятиях и в компаниях обычно к трудовому договору идут дополнительные соглашения — среди которых есть и на 13-ю зарплату.
Чаще всего дополнительные выплаты в декабре получают работники:
- государственных компаний;
- крупных и прибыльных компаний;
- оборонных предприятий.
Размер зарплаты же может:
- быть фиксированным;
- рассчитываться в процентах от:
- оклада работника;
- среднегодового заработка;
- прибыли организации.
Как получить 13-ю зарплату?
В положениях обычно прописаны условия, при которых работнику могут выплатить дополнительную зарплату. Обычно это выполнение плана, выдающиеся заслуги и прочее. А не выплатить могут в противоположном случае: если план не выполнял, дисциплину нарушал и так далее.
При этом, если сотрудник мог претендовать на 13-ю зарплату, но уволился до выплаты, он может её всё так же получить — или при расчёте, или в декабре со всеми. А если работодатель не выплачивает 13-ю зарплату, хотя должен был и все условия соблюдались, на него можно и в суд подать.
Можно и без дополнительной зарплаты, когда она огромная. Россиянам рассказали, в каких регионах оплата труда свыше 100 000 рублей в месяц. К слову, это не Москва.