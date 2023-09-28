Копейка рубль не сбережёт. Почему тотальная экономия не помогает разбогатеть
Редкий человечек может себе позволить тратиться на любые хотелки и брать всё с полок магазина, не глядя на ценник. Многие вынуждены экономить в надежде стать чуточку богаче, однако инвестиционный банкир и финансовый консультант Дарья Гордиенко уверена, что такие ухищрения точно не помогут стать миллионером, а только попортят нервы и сделают жизнь куда некомфортнее.
Как объяснила Гордиенко, у россиян часто не хватает денег, поэтому они и прибегают к проверенному способу «разбогатеть» — экономии. Но из-за этого копилка почему-то не пухнет, зато пухнет голова от стресса и лишних проблем.
Стремление экономить становится настоящей проблемой, и её начало кроется в детстве, уверена специалистка. По её словам, с малых лет россияне слышат, что денег нет, нужно жить поскромнее и так далее, поэтому многие начинают отказываться от важных вещей, чтобы сэкономить хоть немного. Но в итоге скупой платит дважды.
Например, если отказываться от отпуска и не отдыхать, то можно быстро выгореть, а потом либо жить, ненавидя каждый день, либо тратиться на психотерапию. А если купить дешёвую технику, то можно выгадать в моменте, но такая покупка может быстрее сломаться и привести к ещё большим тратам — на замену или ремонт.
Специалистка посоветовала при нехватке денег найти более оплачиваемую работу или новые способы заработка, благо видов подработки на свете полно. Но часто проблема не в низком доходе, а банальном незнании того, как грамотно распоряжаться деньгами, — у человечка деньги постоянно куда-то пропадают, и он живёт от получки до получки. В таком случае не поможет ни экономия, ни новая работа — нужно проанализировать свои траты.
«Если вы хотите добиться богатства, то нужно не экономить, а искать способы больше заработать и ставить перед собой правильные финансовые цели», — заявила Гордиенко «Газете.ru».
Токсичные мысли бедных людей
Зачастую жизни на широкую ноги мешают лишние токсичные установки, присущие бедным людям, считают эксперты издания Psychologies. Среди таких мыслей:
- зацикливание на регулировании доходов и расходов;
- неконтролируемые траты;
- установки вроде «Без денег я никто»;
- чувство вины за любые траты.
Если избавиться от этих проблем, то жить станет комфортнее, причём и в моральном, и в финансовом плане, уверены специалисты.