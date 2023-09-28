Копейка рубль не сбережёт. Почему тотальная экономия не помогает разбогатеть

Как объяснила Гордиенко, у россиян часто не хватает денег, поэтому они и прибегают к проверенному способу «разбогатеть» — экономии. Но из-за этого копилка почему-то не пухнет, зато пухнет голова от стресса и лишних проблем.

Стремление экономить становится настоящей проблемой, и её начало кроется в детстве, уверена специалистка. По её словам, с малых лет россияне слышат, что денег нет, нужно жить поскромнее и так далее, поэтому многие начинают отказываться от важных вещей, чтобы сэкономить хоть немного. Но в итоге скупой платит дважды.

Например, если отказываться от отпуска и не отдыхать, то можно быстро выгореть, а потом либо жить, ненавидя каждый день, либо тратиться на психотерапию. А если купить дешёвую технику, то можно выгадать в моменте, но такая покупка может быстрее сломаться и привести к ещё большим тратам — на замену или ремонт.

Специалистка посоветовала при нехватке денег найти более оплачиваемую работу или новые способы заработка, благо видов подработки на свете полно. Но часто проблема не в низком доходе, а банальном незнании того, как грамотно распоряжаться деньгами, — у человечка деньги постоянно куда-то пропадают, и он живёт от получки до получки. В таком случае не поможет ни экономия, ни новая работа — нужно проанализировать свои траты.

«Если вы хотите добиться богатства, то нужно не экономить, а искать способы больше заработать и ставить перед собой правильные финансовые цели», — заявила Гордиенко «Газете.ru».

Токсичные мысли бедных людей

Зачастую жизни на широкую ноги мешают лишние токсичные установки, присущие бедным людям, считают эксперты издания Psychologies. Среди таких мыслей:

зацикливание на регулировании доходов и расходов;

неконтролируемые траты;

установки вроде «Без денег я никто»;

чувство вины за любые траты.

Если избавиться от этих проблем, то жить станет комфортнее, причём и в моральном, и в финансовом плане, уверены специалисты.