Копите деньги. Родителям рассказали, как помочь ребёнку с ЕГЭ

По словам Гришиной, родителю важно освоить три позиции — психолог, операционный менеджер и инвестор. Задача психолога в том, чтобы вдохновлять и мотивировать ученика на занятия , а также следить за тем, чтобы он не перегорел. Здесь важно поддерживать с ребёнком постоянный контакт и проявлять о нём заботу.

Роль операционного менеджера состоит в том, чтобы правильно спланировать подготовку, создать стратегию и следовать намеченному плану. Тут нужно узнать, какие знания по предметам, которые сдаёт выпускник, нужны, сколько денег и времени есть в запасе. О позиции инвестора лучше позаботиться пораньше. Дело в том, что, скорее всего, на подготовку понадобятся курсы, репетиторы, помощь психолога, обучение в вузе и всё в таком духе. Так что лучше начать откладывать средства заранее.

Вот ещё несколько советов от психолога:

нужно следить не только за тем, как ребёнок занимается, но и как отдыхает;

не стоит ставить слишком «крутые» цели перед сдачей ЕГЭ;

лучше выбирать несколько вариантов вузов для поступления, они все должны быть посильными.

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