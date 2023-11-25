Копите деньги. Родителям рассказали, как помочь ребёнку с ЕГЭ
Выпускной класс — это большая ответственность для подрастающего поколения, так как от результатов экзаменов многое зависит. Кто-то начинает подготовку заранее и сильно волнуется уже с самого начала, а кто-то ленится и потом в спешке пытается охватить всю школьную программу. Как родителям помочь детям с подготовкой к ЕГЭ, «Газете. Ru» рассказала психолог, руководитель направления профориентации и развития подростков образовательной компании MAXIMUM Education Ирина Гришина.
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По словам Гришиной, родителю важно освоить три позиции — психолог, операционный менеджер и инвестор. Задача психолога в том, чтобы вдохновлять и мотивировать ученика на занятия , а также следить за тем, чтобы он не перегорел. Здесь важно поддерживать с ребёнком постоянный контакт и проявлять о нём заботу.
Роль операционного менеджера состоит в том, чтобы правильно спланировать подготовку, создать стратегию и следовать намеченному плану. Тут нужно узнать, какие знания по предметам, которые сдаёт выпускник, нужны, сколько денег и времени есть в запасе. О позиции инвестора лучше позаботиться пораньше. Дело в том, что, скорее всего, на подготовку понадобятся курсы, репетиторы, помощь психолога, обучение в вузе и всё в таком духе. Так что лучше начать откладывать средства заранее.
Вот ещё несколько советов от психолога:
- нужно следить не только за тем, как ребёнок занимается, но и как отдыхает;
- не стоит ставить слишком «крутые» цели перед сдачей ЕГЭ;
- лучше выбирать несколько вариантов вузов для поступления, они все должны быть посильными.
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