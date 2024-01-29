Опубликовано 29 января 2024, 07:00
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Корейские тиктокеры придумали жарить и есть зубочистки. Как это вообще возможно?
В последнее время в TikTok стали популярны видео, на которых блогеры готовят зубочистки и поедают их в качестве снека. И многие обычные люди решили последовать их примеру. Дело в том, что в Южное Корее зубочистки делают не из дерева, а из крахмала сладкого картофеля или кукурузы. Но властям страны всё равно пришлось напомнить, что зубочистки — это средство гигиены, а не еда.
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После обжарки во фритюре такие зубочистки становятся пористыми и мягкими, как кукурузные палочки.
Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарств Южной Кореи призвало не есть зубочистки. Они хоть и сделаны из крахмала, но предназначены для других всем известных целей. Поэтому их производство не контролируется в соответствии с нормами для продуктов питания.
Там отметили, что в составе крахмаловых зубочисток есть ещё и сорбит, который в больших количествах может вызвать рвоту, диарею и другие проблемы с ЖКТ.
Крахмал, хоть и безопасен в разумных пределах, но полезен не для всех. Например, диабетикам продукты с большим содержанием крахмала рекомендуют ограничивать. Но на эту тему есть и немало мифов. О них читайте здесь.