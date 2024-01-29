Корейские тиктокеры придумали жарить и есть зубочистки. Как это вообще возможно?

После обжарки во фритюре такие зубочистки становятся пористыми и мягкими, как кукурузные палочки.

Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарств Южной Кореи призвало не есть зубочистки. Они хоть и сделаны из крахмала, но предназначены для других всем известных целей. Поэтому их производство не контролируется в соответствии с нормами для продуктов питания.

Там отметили, что в составе крахмаловых зубочисток есть ещё и сорбит, который в больших количествах может вызвать рвоту, диарею и другие проблемы с ЖКТ.

Крахмал, хоть и безопасен в разумных пределах, но полезен не для всех. Например, диабетикам продукты с большим содержанием крахмала рекомендуют ограничивать. Но на эту тему есть и немало мифов. О них читайте здесь.