Король Великобритании Карл III раскрыл свой страшный диагноз

Король уже начал лечение и по совету врачей отложил часть своих публичных обязанностей. В то же время он продолжит работу над государственными делами и документами. Государственных советников на время болезни он назначать не намерен.

В заявлении дворца говорится, что монарх решил поделиться своим диагнозом, чтобы не порождать слухов, а также в надежде, что это станет поддержкой для всех тех, кто тоже страдает от этой болезни.

Коронация сына Елизаветы II прошла меньше года назад. Но ещё до новости о болезни монарха стало известно, что до самой смерти, как его мать, править он не намерен.