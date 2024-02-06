Опубликовано 06 февраля 2024, 11:50
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Король Великобритании Карл III раскрыл свой страшный диагноз
В Букингемском дворце заявили, что у Карла III нашли рак. При этом какой именно рак нашли у короля, в заявлении дворца не говорится. Несколько дней назад британского монарха выписали из больницы, где ему провели операцию на увеличенной простате. Ряд СМИ утверждает, что это не рак простаты. Отмечается, что Карл III позитивно настроен на лечение и с нетерпением ждёт, когда сможет вернуться к своим обязанностям в полном объёме.
кадр из видео / YouTube-канал BBC News - Русская служба
Король уже начал лечение и по совету врачей отложил часть своих публичных обязанностей. В то же время он продолжит работу над государственными делами и документами. Государственных советников на время болезни он назначать не намерен.
В заявлении дворца говорится, что монарх решил поделиться своим диагнозом, чтобы не порождать слухов, а также в надежде, что это станет поддержкой для всех тех, кто тоже страдает от этой болезни.
Коронация сына Елизаветы II прошла меньше года назад. Но ещё до новости о болезни монарха стало известно, что до самой смерти, как его мать, править он не намерен.