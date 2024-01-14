Королева Дании передала трон в пользу старшего сына

Выступая на национальном телевидении 31 декабря, ещё правящая королева Маргрете II также напомнила, что в феврале 2023 года ей сделали операцию на спине.

«Операция естественным образом подняла вопрос о будущем — не пришло ли время передать полномочия следующему поколению? 14 января 2024 года — через 52 года после того, как я наследовала своему любимому отцу, — я сойду с престола королевы Дании. Я оставляю трон своему сыну, кронпринцу Фредерику», — заявила она.

Жизнь поменяла взгляд Маргрете II на трон, ведь ещё в 2016 году она не собиралась отрекаться от престола — говорила, что должна править, пока жива. Поэтому решение стало неожиданностью не только для датчан, но и для двух её сыновей — младшего Иоахима и старшего, нынешнего короля Фредерика.

СМИ связали отречение не только со здоровьем Маргрете, но и со слухами об измене Фредерика своей жене Мэри.

В итоге теперь королевский трон Дании занимают старший сын Маргрете II и его супруга. Королём Фредерика провозгласила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Её Величество королева Маргрете II отреклась от престола. Да здравствует Его Величество король Фредерик X!» — сказала она.

После этого Фредерик выступил перед десятками тысяч человек, собравшихся на площади. Свою речь он закончил словами: «Связан, обязан, за Королевство Дания».

Более известная россиянам королева — управлявшая Великобританией Елизавета II. Она скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.