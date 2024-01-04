Королева кринжа. Как Анастасия Волочкова докатилась до жизни такой

Анастасия Волочкова — российская балерина, хореограф, актриса и общественный деятель. Родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1994 году она окончила Вагановское училище, после чего поступила в труппу Мариинского театра. Балерина выступала в таких культовых постановках как «Жизель», «Раймонд», «Жар-птица» и других.

В 1998 году прошли «обменные» гастроли Большого и Мариинского театров. Артисты Большого приехали в Санкт-Петербург, а питерская труппа отправилась в Москву. Волочкову на гастроли не взяли. По словам балерины, «не нашла общий язык с худруком Мариинки».

Анастасия осталась в Питере, но начала тренироваться с труппой Большого театра. В том же году балерину пригласили в Москву. Но ходили слухи, что не за заслуги, а благодаря бизнесмену и политику Сулейману Керимову, с которым она состояла в отношениях.

В Большом Волочкова успешно дебютировала в партии Царевны-Лебедь в балете «Лебединое озеро» постановки Владимира Васильева, а затем пополнила репертуар партиями в «Баядерке», «Раймонде», «Спящей красавице», «Жизели», «Дон Кихоте».

В 2003 году балерину уволили из Большого театра — якобы из-за лишнего веса. Однако у Волочковой другая версия. Балерина утверждала, что её принуждали оказывать услуги пикантного характера богачам. Волочкова подала в суд на Большой театр и выиграла дело. Её вернули на работу, но выступать она перестала — запустила собственное шоу.

После ухода из Большого театра Анастасия Волочкова кардинально изменилась. Не только внешне, в жизни балерины стали появляться спорные поступки и высказывания. Все они планомерно портили репутацию артистки.