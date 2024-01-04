Королева кринжа. Как Анастасия Волочкова докатилась до жизни такой
Балерина Анастасия Волочкова постоянно становится ньюсмейкером дня. Но обсуждает общественность вовсе не её таланты. Поводом для бурных дискуссий становятся скандальные фото, «пьяные» видео и неоднозначные выходки. При этом всего 10 лет назад Анастасия была перспективной балериной по-настоящему мирового уровня. Вспомнили главные скандалы из жизни бывшей примы, которые подпортили репутацию звезде.
Анастасия Волочкова — российская балерина, хореограф, актриса и общественный деятель. Родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1994 году она окончила Вагановское училище, после чего поступила в труппу Мариинского театра. Балерина выступала в таких культовых постановках как «Жизель», «Раймонд», «Жар-птица» и других.
В 1998 году прошли «обменные» гастроли Большого и Мариинского театров. Артисты Большого приехали в Санкт-Петербург, а питерская труппа отправилась в Москву. Волочкову на гастроли не взяли. По словам балерины, «не нашла общий язык с худруком Мариинки».
Анастасия осталась в Питере, но начала тренироваться с труппой Большого театра. В том же году балерину пригласили в Москву. Но ходили слухи, что не за заслуги, а благодаря бизнесмену и политику Сулейману Керимову, с которым она состояла в отношениях.
В Большом Волочкова успешно дебютировала в партии Царевны-Лебедь в балете «Лебединое озеро» постановки Владимира Васильева, а затем пополнила репертуар партиями в «Баядерке», «Раймонде», «Спящей красавице», «Жизели», «Дон Кихоте».
В 2003 году балерину уволили из Большого театра — якобы из-за лишнего веса. Однако у Волочковой другая версия. Балерина утверждала, что её принуждали оказывать услуги пикантного характера богачам. Волочкова подала в суд на Большой театр и выиграла дело. Её вернули на работу, но выступать она перестала — запустила собственное шоу.
После ухода из Большого театра Анастасия Волочкова кардинально изменилась. Не только внешне, в жизни балерины стали появляться спорные поступки и высказывания. Все они планомерно портили репутацию артистки.
Анастасия Волочкова часто радует своих поклонников в социальных сетях откровенными фотографиями. Балерина не только демонстрирует свои растяжки в мини-бикини, но и часто позирует топлес. Интимные части тела она обычно прикрывает лишь мальдивским песком или банными вениками.
Со временем окружение Анастасии Волочковой стало таким же скандальным и эксцентричным, как и она сама. Достаточно упомянуть её дружбу с шоуменом Никитой Джигурдой, с которым балерина часто снимается в совместных видеороликах. Один из них в 2020 году наделал много шума в интернете. На кадрах артисты разыграли непристойную версию «Аленького цветочка». Правда, вместо цветочка Волочкова просила у «батюшки» привезти ей из заморских стран «чудище для утех».
Летом 2021 года в интернете распространилось видео, на котором Волочкова справляла нужду под деревом на своём участке. Похоже, что короткий ролик снял кто-то из её соседей. Балерина возмутилась и заявила, что может «писать под ёлочкой» сколько угодно, так как ёлочка находится на её участке. Звезда даже запустила странный флешмоб, призвав поклонников и звёзд справлять нужду на природе.
В том же 2021 году Анастасия Волочкова стала посмешищем в турецком отеле. По социальным сетям разошёлся ролик, на котором балерина в ресторане, еле стоя на ногах, матерится и пошло шутит. Отдыхающие потешались над знаменитостью, которая явно была в нетрезвом состоянии, и снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.
В 2022–2023 годах Анастасия неоднократно появлялась на разных шоу и интервью в странном состоянии, подписчики подозревали, что она «накатывала» перед съёмками или прямо во время.
В 2023 году Волочковой пригрозили тремя годами лишения свободы за осквернение символов воинской славы России. Артистка опубликовала фотографию с полушпагатом на советском истребителе, который применялся в годы Великой Отечественной войны. Подписчики балерины потребовали от неё извинений и настучали в полицию. Избежать дела балерине удалось, но извиняться перед публикой всё же пришлось.