Королева марафонов Блиновская потеряла больше 400 сотрудников. Куда они сбежали
Работники, уволившиеся из компании блогерши Елены Блиновской, занимались созданием и продвижением её марафонов желаний, обучающих курсов и других инфопродуктов. Кураторы, пиарщики, айтишники, SMM-специалисты и многие другие получали за свою работу 60 000 рублей, но им пришлось уйти, когда Блиновскую, а самое главное — её счета, арестовали на долгий срок.
С замороженных счетов блогерша не могла платить зарплату сотрудникам, поэтому они решили уволиться. Тем более что будущее Блиновской было очень неоднозначным, и работники решили не ждать у моря погоды. Однако деньги на финальный расчет всё-таки нашлись, поэтому никаких претензий бывшие сотрудники Блиновской не имеют.
Зато кто имеет — так это налоговая. Она пересчитала долг блогерши и получилось без малого 1,5 млрд рублей. После этого в СМИ появилась информация, что Блиновская погасила долг, однако её адвокат всё опровергла.