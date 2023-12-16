Жизнь
14:00, 16 декабря 2023
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Королева марафонов Блиновская потеряла больше 400 сотрудников. Куда они сбежали

Работники, уволившиеся из компании блогерши Елены Блиновской, занимались созданием и продвижением её марафонов желаний, обучающих курсов и других инфопродуктов. Кураторы, пиарщики, айтишники, SMM-специалисты и многие другие получали за свою работу 60 000 рублей, но им пришлось уйти, когда Блиновскую, а самое главное — её счета, арестовали на долгий срок.

Королева марафонов Блиновская потеряла больше 400 сотрудников. Куда они сбежали
© кадр из видео / YouTube-канал «Надежда Стрелец»

С замороженных счетов блогерша не могла платить зарплату сотрудникам, поэтому они решили уволиться. Тем более что будущее Блиновской было очень неоднозначным, и работники решили не ждать у моря погоды. Однако деньги на финальный расчет всё-таки нашлись, поэтому никаких претензий бывшие сотрудники Блиновской не имеют.

Зато кто имеет — так это налоговая. Она пересчитала долг блогерши и получилось без малого 1,5 млрд рублей. После этого в СМИ появилась информация, что Блиновская погасила долг, однако её адвокат всё опровергла.

Автор:Ника Белова
Редакция
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