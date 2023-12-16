Королева марафонов Блиновская потеряла больше 400 сотрудников. Куда они сбежали

С замороженных счетов блогерша не могла платить зарплату сотрудникам, поэтому они решили уволиться. Тем более что будущее Блиновской было очень неоднозначным, и работники решили не ждать у моря погоды. Однако деньги на финальный расчет всё-таки нашлись, поэтому никаких претензий бывшие сотрудники Блиновской не имеют.

Зато кто имеет — так это налоговая. Она пересчитала долг блогерши и получилось без малого 1,5 млрд рублей. После этого в СМИ появилась информация, что Блиновская погасила долг, однако её адвокат всё опровергла.