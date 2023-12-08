Королевское «мы». 7 признаков, что рядом с вами человек с синдромом высокомерия
Есть люди, которые сначала производят впечатление уверенных в себе, способных отстаивать свои личные границы и не боящихся высказывать своё мнение. Только вот со временем становится понятно, что человек постоянно демонстрирует собственное превосходство. Тогда можно говорить о том, что у него синдром высокомерия. Вот 7 признаков, как его распознать.
Перед вами — взрослый человек. Дети и подростки под эти критерии не подпадают, так как чрезмерная гордыня появляется уже во взрослом возрасте.
Для развития синдрома высокомерия нужно как минимум 3 месяца, так что такой человек будет демонстрировать превосходство постоянно.
Человек в какой-то период «поймал счастливую звезду», то есть испытал ошеломляющий успех.
Такой человек всегда агрессивно демонстрирует неуважение к окружающим.
Обладатель такого синдрома уверен, что только он тут самый великий и грандиозный, на всех остальных он будет смотреть свысока.
Долгоиграющие планы не для него — он довольно безответственный.
У такого человека нет диагностированных психических отклонений и проблем с нервной системой.
И ещё один признак людей с синдромом высокомерия — королевское «мы»: он решает не только за себя, а за всю семью или коллектив, говорится в статье в издании «Доктор Питер». Такое встречается не у всех обладателей этого синдрома, но об этом тоже нужно помнить.