Королевское «мы». 7 признаков, что рядом с вами человек с синдромом высокомерия

Перед вами — взрослый человек. Дети и подростки под эти критерии не подпадают, так как чрезмерная гордыня появляется уже во взрослом возрасте. Для развития синдрома высокомерия нужно как минимум 3 месяца, так что такой человек будет демонстрировать превосходство постоянно. Человек в какой-то период «поймал счастливую звезду», то есть испытал ошеломляющий успех. Такой человек всегда агрессивно демонстрирует неуважение к окружающим. Обладатель такого синдрома уверен, что только он тут самый великий и грандиозный, на всех остальных он будет смотреть свысока. Долгоиграющие планы не для него — он довольно безответственный. У такого человека нет диагностированных психических отклонений и проблем с нервной системой.

И ещё один признак людей с синдромом высокомерия — королевское «мы»: он решает не только за себя, а за всю семью или коллектив, говорится в статье в издании «Доктор Питер». Такое встречается не у всех обладателей этого синдрома, но об этом тоже нужно помнить.