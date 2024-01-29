Корова родила телёнка с головой человека

Также, судя по фото, у телёнка не было шерсти. Позиции учёных, почему так могло произойти, на данным момент нет.

Впрочем, у людей тоже нередки аномалии в развитии. Например, недавно врачи исправили девочке палец на ноге. Второй от мизинца палец у неё был короче, чем сам мизинец.