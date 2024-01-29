Опубликовано 29 января 2024, 10:40
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Корова родила телёнка с головой человека
По разным причинам, в том числе климатическим и генетическим, в мире периодически рождаются люди и животные с отклонениями в развитии. Например, недавно в Таиланде на свет появился телёнок с головой, похожей на человеческую, сообщило издание Daily Star. Оно привело в подтверждение фото, на котором видно, как туша телёнка лежит на траве, а голова похожа на шар. Прожил он, похоже, недолго.
Также, судя по фото, у телёнка не было шерсти. Позиции учёных, почему так могло произойти, на данным момент нет.
Впрочем, у людей тоже нередки аномалии в развитии. Например, недавно врачи исправили девочке палец на ноге. Второй от мизинца палец у неё был короче, чем сам мизинец.